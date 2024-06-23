Оккупанты проводят разведку боем возле Часового Яра, активизировались подразделения 'Шторм Z', – Тимочко

Российские войска активизировались на фронте в Донецкой области, в частности возле Часового Яра на Краматорском направлении. В районе города они проводят атаки силами подразделений "Шторм Z".

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Об этом заявил военнослужащий и глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телемарафона. Он отметил, что это связано с провалом россиян в перехвате инициативы на Харьковском направлении.

"С учетом того, что они знают, что мы имеем разрешение на удары по российским тылам и так далее в РФ, они пытаются таким образом избежать поражения, поэтому акцент переходит на малые штурмовые группы", – говорит военны1.

По его словам, это не новенькая тактика. Привлечением подразделений "Шторм Z" агрессор пытается производить разведку боем.

В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки попытки врага приблизиться к украинским позициям возле Григоровки, Часового Яра и Ивановского на Краматорском направлении потерпели неудачу.

Оккупационная армия РФ усиливает темп своих наступательных операций в Донецкой области на фоне замедления темпа атак на севере Харьковщины. По данным Института изучения, так агрессор подтвердил, что его "наступление на Харьков" было попыткой сковать и отвлечь украинские силы, чтобы позволить своим войскам укрепиться в других местах фронта. Аналитики предположили, что сейчас речь может идти о подготовке врагом летнего наступления, если оно уже не началось.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети показали, как выглядит сейчас Часов Яр, где до полномасштабной войны жило около 14 тыс. человек. Из-за постоянных жестоких российских бомбардировок населенный пункт превратился в очередной город-призрак.

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