Россия, вероятно, начала подготовку к наступлению на Донетчине: в ISW указали на доказательства

Оккупационная армия России по-видимому, усиливает темп своих наступательных операций в Донецкой области, и замедляет темп атак на севере Харьковщины. Так агрессор подтвердил, что его "наступление на Харьков" было попыткой сковать и отвлечь украинские силы, чтобы позволить своим войскам укрепиться в других местах фронта.

На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Они предположили, что сейчас речь может идти о подготовке страной-агрессором РФ (а возможно уже и продолжении) летнего наступления.

Отмечается, что в ночь на 18 июня оккупанты увеличили интенсивность атак в направлении Торецк – Горловка (к юго-западу от Часового Яра и к северо-востоку от Авдеевки). Они поддерживали относительно высокий темп атак в этом районе с 19 по 22 июня, "добившись нескольких тактических успехов".

"Российские силы в целом не проявляли активности на этом участке фронта в течение 2024 года, поэтому их активизация и усиление заслуживают внимания. Напротив, темпы их наступательных операций на севере Харьковской области резко снизились в последние дни, особенно по сравнению с началом атак к северу и северо-востоку от Харькова в середине мая 2024 года", – подчеркнули аналитики.

В ISW давно оценили, что российское командование намеревалось провести свою наступательную операцию в Харьковской области, чтобы зафиксировать украинских военных и их дефицитную технику вдоль северной границы. Таким образом враг намеривался предоставить своим силам возможность повторно активизировать наступательные операции в других более критических районах фронта, особенно на Донетчине.

Украинские источники подтвердили передислоцированные некоторых подразделений на Харьковское направление из Донбасса. Поэтому эксперты предполагают, что оккупанты могут использовать эту предполагаемую слабость украинских линий обороны для усиления атак, особенно на направлении Торецк – Горловка.

Войска РФ дополнительно поддерживали высокую частоту атак в направлении Часового Яра и за захваченной Авдеевкой после снижения темпа наступления в Харьковской области. По мнению аналитиков, вскоре они могут усилить атаки в этом районе, если их командование определит ближайшие недели как "выгодное время для продвижения", прежде чем ВСУ перераспределят резервы обратно в Донецкую область.

"Украинские источники предупреждали, что Россия проведет летнее наступление, которое, вероятно, будет сосредоточено на востоке, после продолжения наступательных операций на севере, направленных на истощение ограниченных ресурсов Украины. Недавняя интенсификация на Донетчине может указывать на подготовку к такому летнему наступлению, если оно еще не началось", – констатировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области самым горячим направлением является Покровский: за прошедшие сутки там произошло по меньшей мере 44 боестолкновения. Враг атакует всеми имеющимися средствами огневого поражения – авиацией, артиллерией, вооружением боевых машин, ударными БПЛА, FPV-дронами и стрелковым оружием.

