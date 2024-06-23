Силы обороны сдерживают продвижение врага по всей линии фронта: произошло 133 боевых столкновения – Генштаб

За сутки на линии фронта произошло 133 боевых столкновения. Впрочем, Силы обороны сдерживают продвижение врага.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22.00 22 июня. Сейчас Покровское направление, которое в Донецкой области самое тяжелое.

За сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны атаковали 17 районов сосредоточения личного состава, пункт управления противника, два средства ПВО, четыре склада с боеприпасами, станцию РЭС и одну РЛС.

В свою очередь, коварство российских захватчиков не имеет предела. Они нанесли по территории Украины пять ракетных (20 ракет) и 35 авиационных ударов с применением 68 КАБ. Также было задействовано для атак 544 дрона-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил более 3200 обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

Отдельно в Генштабе отметили воинов 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко, которые мужественно удерживают позиции, умело отражают вражеские атаки, эффективно применяют средства огневого поражения по живой силе и технике, нанося оккупантам ощутимые потери.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня при поддержке авиации атаковали близ Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отразили два штурмовых действия противника, еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается. По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 64 кафира погибшими и ранеными, уничтожены две артиллерийские системы и шесть автомобилей. Поражены 35 укрытий личного состава и одно место хранения боеприпасов.

На Купянском направлении противник предпринял 15 попыток оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций. 12 атак врага успешно отражены. Напряженная обстановка остается вблизи Стельмаховки, где продолжаются три боевых столкновения.

В Лиманском направлении российские захватчики восемь раз пытались продвинуться в районах Невского, Тернов и Новосадового. Защитники Украины отразили все атаки врага.

На Северском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. С начала суток оккупанты совершили десять штурмовых действий. Девять атак для врага завершились безуспешно, продолжается одно боеприкосновение. Ситуация под контролем подразделений сил обороны. Четыре попытки врага приблизиться к нашим позициям потерпели неудачу. Продолжается бой возле Клещиевки.

В Торецком направлении ситуация напряженная. С начала суток количество попыток российских окупантов вклиниться в наши оборонные позиции увеличилось до 15. При поддержке авиации противник атаковал вблизи Торецка, Северного и Нью-Йорка. 11 штурмовых действий подразделения Сил обороны отразили, четыре боестолкновения еще продолжаются. Украинские воины прилагают максимум усилий по сдерживанию активности врага и его истощению.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 44. При поддержке всех имеющихся средств огневого поражения (авиации, артиллерии, вооружения боевых машин, ударных БпЛА, FPV-дронов и стрелкового оружия) захватчики продолжают давить на боевые порядки защитников Украины. Нашими воинами отражены 32 вражеских атаки, 12 боевых столкновений еще продолжаются. Предыдущие потери агрессора составили 319 окупантов убитыми и ранеными. Уничтожены танк, две боевые бронированные машины, пушка и автомобиль. Остальные потери уточняются.

На Кураховском направлении с начала суток произошло 15 боеприкосновений. Сохраняется активность врага вблизи Невельского, Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. 11 вражеских атак отбиты, бои продолжаются.

В Приднепровском направлении шесть штурмовых действий врага успеха не имели. Потери позиций не допущены.

В других направлениях ситуация осталась без существенных изменений.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Командование российской армии собирается перебросить на Харьковщину морских пехотинцев из Тихоокеанского флота, но только реальные боевые действия покажут, действительно ли это "элита" оккупационного войска. Однако сам этот факт свидетельствует о том, что на Харьковском направлении планируется активизация, рассказал военный эксперт Алексей Мельник.

– В ВСУ рассказали, что поселок Липцы на севере Харьковщины остается одной из приоритетных целей для войск России. Этот поселок расположен на высоте – это одна из господствующих высот в этом направлении. Это не дает врагу использовать пехоту для атак, однако Липцы ежедневно терпят десятки разрушительных ударов авиабомбами и артиллерией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!