Враг усиливает штурмовые группы в Волчанске: защитники рассказали о ситуации

На севере Харьковской области обстановка напряженная, защитники Украины продолжают отражать атаки российских захватчиков, контратакуют и принимают меры для усиления устойчивости обороны. Активные действия противник совершает в городе Волчанск и в районе села Лукьянцы.

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Об этом 24 августа сообщил Telegram-канал оперативно-тактической группировки "Харьков". Военные отметили, что за минувшие сутки (23-е число) на их участке произошло семь боевых столкновений, оккупанты нанесли 38 ударов дронами-камикадзе и 441 раз обстреляли позиции Сил обороны.

По ​​состоянию на 10:00 субботы, 24 августа, в Волчанске ВС РФ продолжают активные штурмы и усиливают штурмовые группы. Враг совершил обстрелы районов города из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А и РСЗО.

В районе населенного пункта Глубокое противник усилил ведение воздушной разведки с применением БПЛА, заводит дополнительный личный состав на передовые позиции.

Вблизи Лукьянцев россияне продолжают попытки улучшить тактическое положение,. Также они налаживают систему защищенной связи, провели мероприятия логистического обеспечения. Продолжаются случаи отказа личного состава от выполнения боевых и специальных задач.

В районе Старицы противник произвел замену боевой охраны, продолжает эвакуацию потерь и выполняет логистические задания.

"Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", – заверили в ОТГ "Харьков".

Потери российской армии на этом направлении (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки (23 августа) составили 87 человек.

Также Россия потеряла здесь уничтоженными и поврежденными 104 единицы вооружения и военной техники: 1 танк, 3 боевые бронированные машины, 6 артиллерийских систем, 13 автомобилей, 9 единиц специальной техники, 72 БпЛА.

Уничтожено 69 укрытий для личного состава, 3 места хранения боекомплекта, 1 полевой состав горюче-смазочных материалов.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 августа президент Владимир Зеленский заявил: Украина будет делать все, чтобы заставить кремлевского диктатора Владимира Путина закончить эту войну дипломатически. Но если у нас это не получится, то мы сделаем все, чтобы армия была готова справедливо вытеснить оккупантов с территории нашей страны.

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