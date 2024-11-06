Враг уже потерял более 20 тыс. человек: Сырский рассказал об успехах Курской операции и объяснил, почему действовали на опережение

На 5 ноября боевые потери РФ в Курской области за время поведения операции Сил обороны Украины превысили 20 тыс. человек. Ликвидированы почти 8 тыс. российских военнослужащих, более 700 попали в плен, уничтожено более тысячи единиц военной техники и вооружений.

Видео дня

Украина вынуждена была начать операцию на территории государства-агрессора, чтобы не допустить вторжения войск РФ в Сумскую область, планы которого вынашивало российское командование. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

По его словам, подтверждение намерений России наступать в Сумском направлении украинская разведка получила в мае этого года. Наступать россияне собирались с территории Курской области. Они планировали "продолжить" начавшееся наступлением на севере Харьковщины создание "буферной зоны" на украинской земле.

"Именно поэтому было принято решение о проведении наступательной операции на опережение с перенесением боевых действий на территорию противника в Курской области", – отметил Сырский.

За почти три месяца операции, за период с 6 августа по 5 ноября, потери России в живой силе на Курском направлении составили 20 842 человека. Ликвидировано 7905 российских военных, ранения получили 12 220 россиян, в плен попали 717 человек.

Также украинские воины уничтожили 1101 единицу вооружения и военной техники врага, в том числе:

54 танка

276 боевых бронированных машины

107 орудий и минометов

5 РСЗО

659 единиц автомобильной техники.

Россия пытается вытеснить с Курщины украинские войска. На направлении российское командование сосредоточило около 45 тысяч военных и пытается нарастить численность войск еще больше. Для этого, в условиях нехватки личного состава, Москва пытается привлечь военных из Северной Кореи, добавил Сырский.

"Российские оккупанты хотели захватить больше территорий на севере Украины в Сумской области. Однако Силы обороны Украины сделали превентивный шаг и продолжают уничтожать врага на его территории. За проявленные героизм и успешные действия во время Курской операции государственными наградами отмечено около 2000 украинских военнослужащих", – добавил Сырский.

Напомним, накануне министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на Курщине произошли первые боевые столкновения между ВСУ и военными из КНДР. И хотя бой был незначительным и носил локальный характер, это столкновение, по мнению главы Минобороны, следует расценивать как официальное начало участия Северной Кореи в войне против Украины.