Враг задействовал огромное количество техники и солдат: украинские воины отразили массированный штурм россиян на Курщине. Видео

Российская оккупационная армия привлекает огромное количество техники в ходе наступательных операций в Курской области. Накануне бойцы 47-й отдельной механизированной бригады отразили очередной вражеский штурм.

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В результате боевого столкновения путинская армия понесла потери в живой силе и технике. Об этом говорится на официальной Telegram-странице 47 отдельной механизированной бригады.

Украинские защитники рассказали, что для осуществления наступательной операции российские захватчики задействовали огромное количество техники и личного состава. При чем для разминирования проходов первыми в колоннах шли вражеские танки с тралами.

В целом атаки оккупанты совершали накатами в 6 волн. Российские террористы попытались прорываться танками, БМП и БТР. Кроме того, враг использовал даже багги и задействовал в целом около 50 единиц техники.

Благодаря слаженной работе подразделений 47-й бригады вражеский штурм удалось остановить. Вместе с другими составляющими Сил обороны Украины защитники сожгли вражескую технику на десятки миллионов долларов.

Также россияне понесли большие потери личного состава. В целом при отражении штурмовых действий ликвидировано 45 оккупантов, еще 53 захватчика получили ранения.

Напомним, Зеленский заявил, что Курская операция Вооруженных сил Украины – одна из крупнейших украинских побед в войне с РФ. В то же время президент отметил, что необходимо продолжить давление на Москву, в частности санкциями, ведь российский диктатор Владимир Путин начнет думать о мире только тогда, когда его окружение скажет ему, что у него закончились деньги.

Ранее глава государства сообщил, что на Курщине военные КНДР потеряли уже около 4 тыс. человек. Участие в боях позволяет Северной Корее "дешево получать опыт, чтобы реэкспортировать войну – возможно, в Индо-Тихоокеанский регион", заявил Зеленский.

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