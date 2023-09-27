Враг задумал вывезти в Россию часть жителей Горловки: в их квартирах поселят оккупантов

Оккупационные войска России задумали свершить очередное преступление против украинцев. Во временно оккупированном городе Горловка в Донецкой области россияне планируют "эвакуировать" целый район.

Людей хотят вывести на территорию страны-агрессора России. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления во вторник, 26 сентября.

Такую информацию ЦНС получил от местного подполья. По данным партизан, оккупанты задумали вывезти местное население Никитовского района Горловки.

При этом у самих украинцев враг не собирается ничего спрашивать.

"Это представляется как забота о населении, хотя де-факто это постановочное шоу в рамках создания пропагандистской картинки", – отметили авторы.

При этом в квартирах людей, которые могут депортировать в Россию, планируют поселить российских оккупантов.

Еще в апреле в ЦНС писали, что российские захватчики планировали незаконно депортировать в Россию всех детей школьного возраста из оккупированной Горловки. В планах врага было сделать поводом для вывоза маленьких украинцев в государство-агрессор "эвакуацию".

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Город Горловка в Донецкой области российские войска захватили еще в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская администрация временно Горловки ранее пожаловалась на Кремль из-за массовой гибели своих жителей на войне против Украины. По состоянию на конец августа, уже 20 тысяч человек, которых в 2022 году мобилизовали в ВС РФ, пополнили потери.