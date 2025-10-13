'Враг заходит малыми группами': в ВСУ рассказали о боях в окрестностях Кучерова Яра и Шахово в Донецкой области

Российские войска частично зашли на окраины сел Кучеров Яр и Шахово в Донецкой области. Несмотря на то, что продолжаются бои, ситуация остается под контролем Сил обороны Украины.

Об этом заявил представитель группировки войск (сил) "Восток" капитан Григорий Шаповал в комментарии Укринформу. По его словам, Силы обороны продолжают сдерживать врага в окрестностях Кучерова Яра и Шахово в Донецкой области.

Что известно о продвижении россиян

Шаповал ответил на вопрос о том, может ли он подтвердить или опровергнуть продвижение российских военных в селах Кучеров Яр и Шахово в Донецкой области: "Я не опровергаю эту информацию, войска врага частично находятся в окрестностях этих населенных пунктов, но продолжаются бои".

Спикер подчеркнул, что Силы обороны Украины продолжают оборонительные действия.

"Ситуация тяжелая, но контролируемая, и нами ожидаемая. Продвигается – это очень [громко] сказано. Враг малыми группами заходит туда, но ситуация контролируемая, проводятся оборонительные группировки", – заверил военный.

Как сообщал OBOZ.UA, контрнаступательные действия Сил обороны Украины довольно успешны. Защитники продвинулись вблизи Купянска, на Северском направлении, разгромили оккупантов под Владимировкой и освободили Малые Щербаки на Запорожье.

