Враг захватил больницу на Херсонщине из-за больших потерь, спасают 100 оккупантов – Генштаб

Войска РФ продолжают нести потери в войне против Украины, а чтобы скрыть их – пытаются спасать своих "трехсотых" в гражданских больницах. На госпитали для оккупантов враг переустраивает медучреждения на временно захваченных территориях.

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Сейчас такая ситуация наблюдается в Каланчаке на Херсонщине. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 25 июня.

"Враг продолжает нести большие потери в живой силе и военной технике. В то же время, с целью сокрытия потерь, использует инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим", – говорится в сообщении.

Так, в поселке Каланчак, что в Скадовском районе Херсонской области, военный госпиталь захватчики обустроили в помещении центральной районной больницы.

Установлено, что ныне там находятся около 100 военнослужащих армии РФ, которых медикам приказано спасти. В то время как оказывать медицинскую помощь гражданскому населению российские военные преступники запретили.

Отметим, что также на Херсонщине захватчики продолжают издеваться над жителями после подрыва Каховской ГЭС. Враг заставляет людей из подтопленных населенных пунктов писать заявления на получение российских паспортов, чтобы они могли претендовать на так называемую помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Розовке Запорожской области оккупанты превратили в военный госпиталь школу. В столовой здания была организована операционная, а учебные классы стали палатами для раненых солдат РФ.

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