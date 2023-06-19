Из столовой сделали операционную: из-за больших потерь в Запорожье оккупанты переоборудовают гражданские учреждения на госпитале – Генштаб

На поле боя российские оккупационные войска продолжают понести значительные потери. Это привело к тому, что противник начал переоборудовать гражданские учреждения для использования их в качестве медицинских учреждений для лечения солдат РФ.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Генштаба за 19 июня. Тяжелораненых солдат и сержантов транспортируют в эти медицинские учреждения.

Оккупанты преобразовали общеобразовательную школу в населенном пункте Розовка, Запорожской области, в военный госпиталь. В столовой здания была организована операционная, а учебные классы были превращены в палаты для раненых. Однако помимо функции медицинского учреждения, данный военный госпиталь также используется как логистический центр для перераспределения раненых и погибших военнослужащих противника.

Тяжелораненых солдат и сержантов транспортируют в медицинские учреждения в городах Донецк, Мариуполь и Бердянск с помощью автомобильного транспорта. В то же время, для транспортировки раненых офицеров используется воздушное сообщение с Российской Федерацией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российские оккупационные войска несут значительные потери на войне в Украине. В связи с большим количеством раненых захватчиков россияне все чаще используют гражданские медицинские учреждения. В Лутугино в Луганской области путинская армия переоборудовала местную больницу в военный госпиталь.

– российские военные преступники обустроили в Украине еще один военный госпиталь на базе больницы для лечения раненых. На этот раз госпиталь для "трехсотых" появился во временно захваченном населенном пункте Беловодске Луганской области.

– в захваченном Бердянске в Запорожье оккупанты превратили все медицинские учреждения и санатории в госпитали для военных армии РФ. В то же время из-за нехватки медикаментов захватчиков, получивших ранения на фронте, нечем лечить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!