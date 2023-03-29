Оккупанты в Беловодске обустроили военный госпиталь на базе больницы: гражданских ''выписали'' из учреждения – Генштаб

Российские военные преступники устроили в Украине еще один военный госпиталь на базе больницы для лечения своих раненых. В этот раз госпиталь для "трехсотых" появился во временно захваченном населенном пункте Беловодск в Луганской области.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном утром среды, 29 марта, в Facebook. Российские захватчики выгнали из медицинского учреждения всех гражданских.

Теперь в Беловодской больнице расположен госпиталь на 200 койкомест для легкораненых оккупантов.

"Противник продолжает цинично использовать медицинские учреждения временно оккупированных территорий в собственных целях. Так, местная больница Беловодска Луганской области обустроена под военный госпиталь на 200 койкомест. В настоящее время в медицинском учреждении лечат оккупантов, имеющих легкие ранения. В то же время, всех гражданских людей "выписано" – сообщили в Генштабе.

Беловодск расположен в Старобельском районе Луганской области. С февраля 2022 года в ходе полномасштабного вторжения России, город оккупирован российскими войсками.

Ранее стало известно, что в захваченном Бердянске на Запорожье оккупанты превратили все медицинские учреждения и санатории в госпитали для военных армии РФ. В то же время из-за нехватки медикаментов захватчиков, получивших ранения на фронте, нечем лечить.

В больницы оккупированного города россияне свозят раненых и тяжелораненых. Мелитополь тоже остается логистическим хабом для российской армии. Через город они перекидывают личный состав и военную технику.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ, на территории Луганской области, временно занятой противником, увеличивают количество мест в больницах, что связано с большими потерями оккупационной армии. Впрочем у врага среди "трехсотых" по-прежнему высокая смертность.

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