'Враг заплатит самую высокую цену': Буданов обнародовал обращение по случаю Дня Героев

В четверг, 23 мая, в Украине отмечается День Героев. Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов обнародовал обращение по этому поводу.

Он подчеркнул, что враг заплатит высокую цену. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГУР.

"Сегодня наша нация отмечает День Героев. Почитает людей, ставших крепким щитом украинской воли, опорой нашего суверенитета и независимости", – сказал Буданов.

По его словам, со времен Киевской Руси и Казаки украинские воины стояли на страже своей земли, уничтожали захватчиков и совершали победные рейды на территорию врага. В национально-освободительной борьбе XX века украинцы стали символом несокрушимости, продолжая традицию создания государства.

"Этот путь нужно завершить. На нашу судьбу выпало это сделать", – констатировал глава ГУР МО.

Он подчеркнул, что от прошлого до настоящего времени герои Украины объединены общим духом. Каждый день борьбы за правду – это испытание силы, мужества и веры. Несмотря на все трудности, будущее Украины непреклонно среди свободных и демократических народов.

Военные, медики, спасатели, волонтеры, добровольцы – все, кто сегодня противостоят российской агрессии, заслуживают высочайшего уважения и признания.

Буданов добавил, что бойцы военной разведки Украины не раз доказывали свое мужество и верность стране и присяге.

"Какая бы ожесточенная битва не ожидала нас впереди, твердо стоим вместе на своей земле. И пусть каждый, кто наступает на наши принципы и нашу волю, заплатит за это высокую цену. Сражайтесь за Украину! Мы победим! Героям слава!" – резюмировал он.

Стоит отметить, что День Героев отмечается украинцами 23 мая ежегодно, начиная с 1941 года.

Напомним, История Украины вся состоит из постоянной борьбы за независимость и свободу, за право на самоопределение. В честь всех людей, возложивших на эту борьбу свои время, силы, а нередко и жизнь, был установлен специальный праздник. OBOZ.UA рассказывал, как возник этот праздник.

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