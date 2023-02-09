Враг запустил ИПСО о масштабных потерях украинской армии, но провалился, – Коваленко

Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко рассказал о мгновенно провалившемся новом фейке россиян.

Видео дня

Как и ожидалось, пропагандисты начали масштабную ИПСО против Украины. Пока они распространяют месседж о том, что ВСУ вроде бы имеют "колоссальные" потери. Для продвижения своего нарратива они используют определенные иностранные СМИ и "заслуживающие доверия источники".

Но в очередной раз реализация этого хитрого проекта ИПСО была "через одно место". Рассмотрим все по порядку.

Со второй половины понедельника, 6 февраля, в российском информационном пространстве внезапно появились сообщения о потерях ВСУ, которые вроде бы действительно масштабны. Однако все сообщения не имели четкой сплоченности по цифрам. Они наоборот очень разбегались.

Первым, кто заявил о "колоссальных" потерях ВСУ, оказался трампист и полковник Дуглас Макгрегор, который в эфире YouTube-канала Judging Freedom сообщил об этой инормации. По его словам, во время встречи с Ллойдом Остином главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы подчеркнул, что количество погибших украинских бойцов составляет 257 тысяч человек. Также он отметил, что в Украине вроде бы осталось только 18 млн человек.

Вероятно, не все знают, кто таков этот Дуглас Макгрегор. Именно этот американский "полковник" в 2014 году поддержал оккупацию Россией Крымского полуострова и открыто заявил об этом в эфире российского телеканала RT. В феврале 2022 года, через несколько дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину, он говорил, что украинские войска уже разгромлены, а победа России очевидна.

Хотя его слова оказались полным фейком, врать он продолжил и дальше. 12 сентября в эфире программы известного манипулятора Такера Карлсона Дуглас Макгрегор снова заявил, что украинская армия разгромлена и так далее… Так что свою "шестерку" кремлевский режим показывал уже давно. Итак, даже в Республиканской партии США уже давно знают, кто такой Макгрегор и по возможности доверять любому его слову.

Однако не только Макгрегор запустил фейк о потерях ВСУ на поле боя. Малоизвестное турецкое СМИ под названием Hurseda со ссылкой на утечку из израильской разведки заявило о том, что украинская армия имеет 157 тыс. погибших и еще 234 тыс. раненых. Также упоминается, что есть тысячи погибших иностранцев из США, Польши, Литвы и других стран мира.

Не считая того, по информации этого СМИ, в РФ утраты составляют 18 480 человек. Не очень понятно, почему тогда с такими незначительными потерями российская армия так отчаянно убегала из Черниговской, Киевской, Сумской, Харьковской, Николаевской и части Херсонской областей и вдобавок объявила в сентябре мобилизацию на 300 тыс. человек (как минимум).

Итак, только за один день два принципиально разных источника выдали совершенно разную информацию о погибших украинских военных. Их данные разбегаются в 100 тыс. человек, что довольно значительное число.

Возможно, одновременно все силовые ведомства России получили задачу по запуску фейка в инфопространство. Однако они не согласовали все моменты между собой и допустили ошибки.

Следует обратить внимание и на другой момент, который прекрасно доказывает, что информация вряд ли настолько надежна. Макгрегор заявлял о 257 тыс. погибших, а турецкое издание Hurseda - о 157 тыс. Создается впечатление будто кто-то "затупил" освещая нарратив и перепутал первую цифру.

Именно так масштабная ИПСО вылилась в масштабный позор. Следует напомнить, что российская пропаганда часто пользуется методом "отражения" происходящих в российско-украинской войне событий. То есть, это не российский самолет упал, а украинский; не российская база в Макеевке взорвалась, а украинская.

ИПСО могло бы стать своеобразным ответом на публикации западных СМИ и заявления ряда экспертов, что россияне потеряли в Украине от 180 до 200 тысяч военных. А вот этой неудачной информационной атакой, возможно, были разоблачены секретные данные Кремля.

Интересным остается только один вопрос – так 157 тыс. или 257 тыс. россиян погибли на войне в Украине?