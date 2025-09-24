Вражеские ДРГ просачиваются в Купянск как тараканы: устоит ли город? Ступак объяснил нюансы

Ситуация вблизи города Купянск критическая: зафиксировано много небольших вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые маскируются под гражданских и пытаются закрепиться в жилых домах, просачиваясь как тараканы. Их первая задача – наблюдение и разведка: установить присутствие, численность и расположение украинских подразделений, найти уязвимые участки нашей обороны. Вторая задача – совершать нападения, засады и подрывы, чтобы ранить или убить военных, создать хаос и дезорганизацию. Изменения в тактике врага связаны с активным применением дронов: он выбирает малые группы, которые труднее заметить с воздуха. ДРГ создают схроны в заброшенных домах или полагаются на поддержку местных "ждунов".

Враг будет пытаться продолжать медленное, постепенное просачивание в город, несмотря на постоянные потери, а также физическое уничтожение населенного пункта, как это уже бывало ранее.

Для сдерживания угрозы Силам обороны нужны дополнительные человеческие ресурсы и дополнительное вооружение, а также улучшение системы принятия решений – делегирование права принимать оперативные решения на более низком уровне командования. Без этого риск постепенного ослабления обороны и потери контроля над городом существенно возрастает.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– Ситуация вблизи Купянска уже непростая. В городе фиксируются вражеские ДРГ, по 2-3 человека. Они одеваются в гражданское и пытаются закрепляться в жилых домах. По вашему мнению, на что способны такие ДРГ? Мы помним, что враг уже пытался добраться до этого города с помощью подземного тоннеля, трубы. Как события могут развиваться сейчас? Какие действия врага представляют очень большую опасность?

– Скорее всего, просачивание – постепенное, неспешное, с потерями. Бои уже давно идут в северной части города, там присутствуют российские войска. Поэтому очевидно, оно не будет меняться. Стоит вопрос о захвате города. Точнее, захвате всего того, что раньше называлось городом, как это обычно бывает у русских. Ведь прежде, чем захватить, они его уничтожат до основания.

Я не хочу здесь фантазировать, когда это будет, за месяц, за два, потому что мы уже видели способности россиян с Покровском – они год топтались вокруг города. Что касается Купянска, то здесь может быть или быстро, или очень-очень долго, но не менее разрушительным способом.

– Эти небольшие ДРГ, 2-3 человека, на что они способны? Почему именно такая тактика выбирается?

– Раньше, когда россияне наступали, они поступали как в военном учебнике: колонны, танки, куча людей на танках. Потом они спрыгивают на землю и начинают захватывать все, что есть. Но когда появились дроны, ситуация изменилась. 2-3 дрона всю колонну ставят просто на колени.

Поэтому еще во время штурма Бахмута "вагнеровцы" придумали маленькие группки, 10-12 групп по 2-3 человека, которые в буквальном смысле как тараны разбредаются по территории и двигаются туда, куда им нужно. Расчет такой: 2-3 человека украинский дрон может не заметить – где-то в кукурузе, в посадке. Они проходят 2, 3, 5, 10 километров и передают своим: мы закрепились в таком-то доме, нас тут трое, пусть остальные подтягиваются. Остальные получают команду двигаться в этом направлении.

Да, из этих 10-15 групп, возможно, дойдет 2-3 группы, но у них этих групп очень-очень много. Расчет на накопление, а потом из той точки, где они накопились, – новый рывок вперед. Также необходимо понимать, что украинских военных там много нет. Есть буквально несколько человек, наблюдателей. Так что расчет врага такой: они просто заходят нам в тылы и захватывают ту территорию. Вот так они рассуждают.

– Но они выдают себя за гражданских. Как в таком случае они проносят оружие? Или они заходят без оружия?

– Они одеваются под гражданских. Когда они уже непосредственно в городе, когда идут, например, штурмовать в направлении наших позиций, они действительно вооружены, на мотоциклах, со всеми прибамбасами, как это бывает обычно. Но когда они, например, заходят в город Покровск, то там есть два варианта. Либо их кто-то там ждет, какие-то "ждуны", которые им помогают – вот вам жареная картошка, вот вам спальное место, вот вам одежда, – они там отдыхают, набираются сил. Потом они выходят из того дома, где им тетенька помогает, одеваются в гражданское, шарятся по городу, наблюдают за всем происходящим, ставят взрывчатку, разведывают и периодически возвращаются к этой тетеньке обратно.

Или они просто просачиваются в город. У них нет на кого опираться, но они находят заброшенные дома, обустраиваются там, забирают одежду, которая там есть и делают в подвалах некий схрон. По ночам или днем из него выходят и шарятся по городу – вроде идут на "Новую почту" или еще куда-то и наблюдают за всем, что происходит.

– То есть их главная задача на первом этапе – это наблюдение и разведка?

– Да, наблюдение. Посмотреть, сколько там украинских военных. Конечно, задача номер два – это убить как можно больше военных в этом городе. Вот у нас были примеры в городе Покровск, когда россияне делали засады на наших военных. Просто из окна почти разрушенного здания выпускали две-три очереди в направлении украинской машины, которая едет. Расчет на то, что кого-то зацепит, кто-то будет ранен, а в лучшем для них варианте убит.

В худшем для них варианте – это просто дезорганизация. Ведь представьте себе, когда, например, говорят, что в южном районе города Покровск российские военные уже стреляют. Никто не знает, сколько их там, хотя их там фактически всего двое. Но создается впечатление, что они уже присутствуют, а это медийная составляющая. Мол, российские военные уже на южных окраинах города. Мы понимаем, когда противник побежден морально, он наполовину уже побежден.

– Вы сказали, что в Купянске мало подразделений Сил обороны. На что способны Силы обороны в этой ситуации?

– Во-первых, у нас не хватает людей по сравнению с россиянами. Во-вторых, это действительно не Первая мировая война и даже не Вторая мировая. Окопы, траншеи – там находиться нельзя вообще. Все военные прячутся по блиндажам. В посадках делают несколько коридоров, чтобы дроны не залетели. Потому что еще в 2023 году можно было без проблем находиться на расстоянии 1,5-2 километра от позиции россиян. Да, надо было пригибаться, чтобы от снайпера не прилетело. Но по состоянию на сейчас, уже и пять километров не являются определяющими вообще. Дроны повсюду. Только дрон увидел цель, начинает атаковать.

Поэтому единственная история – это зарываться под землю. У россиян вариантов нет, им надо наступать, поэтому они движутся по земле. А наши военные прячутся.

– Что должно произойти, в частности, в Силах обороны Украины, чтобы обезопасить город Купянск от захвата?

– Откровенно скажу, ответа нет. Я понимаю, что вашим читателям нужно услышать, но здесь все настолько комплексно. Нам нужны люди, нам нужно вооружение – много вооружения, нам нужны определенные изменения в армии, например, дать возможность командирам низшего уровня самостоятельно принимать решения. Думаю, вы много раз встречались с материалами о том, что наши военные говорят: "совок" возвращается снова. Когда принятие решений происходит исключительно централизованно, а это же все тормозит, очень тормозит. Здесь много-много всего. Поэтому сказать, что есть какой-то "эликсир", который все вылечит... Его действительно нет.

К сожалению, россиян просто много физически, арифметически. И у них стоит задача взять город. Потому что у многих командиров российской армии уже скоро Новый год, буквально через несколько месяцев, а перед Новым годом можно получать в Кремле награды. Они прекрасно понимают: чем больше ты сейчас, до декабря даешь позитива, тем лучше. Вы же не забываете, что это целая процедура. Ты отправляешь людей, они что-то штурмуют, что-то берут, ты отчитываешься, рапортуешь, но пока эти рапорты пройдут все инстанции, пока там наверху посмотрят и "ужаснутся" твоим успехам, мол, ничего себе, он заслуживает звезду героя! – это занимает время.

Они понимают, что надо до декабря сделать много, написать красивые рапорты, передать наверх и ждать награды. Есть много таких командиров, которые рассчитывают за захваченные города, разрушенные и уничтоженные свои же военные силы получить перевод в Москву, подальше от фронта, где есть адъютант, машина, где можно ездить в рестораны и иметь классную зарплату, но не сидеть в траншеях.

– Таким образом, исходя из того, что вы сказали, ваш прогноз заключается в том, что мы потеряем Купянск?

– Я не говорю, что мы потеряем его сейчас, но ситуация постоянно ухудшается. Из этого города, из этой локации, из Купянска, украинское командование ранее уже забирало военнослужащих для усиления других направлений, в том числе на Сумщине. Мы же понимаем, если забирать постоянно силы, то рано или поздно группировка обессиливается, она становится слабее, просто за счет того, что людей стало меньше. Вот таким образом, к сожалению, россияне получают преимущество.