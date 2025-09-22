Маскируются под гражданских: в ВСУ рассказали о коварной тактике оккупантов в Купянске

Российские войска постоянно пытаются прорваться диверсионно-разведывательными группами в Купянск Харьковской области. Такие группы обычно состоят из 2-5 человек и действуют под видом гражданских, но Силы обороны Украины отражают эти атаки.

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов в эфире телемарафона. По его словам, диверсанты маскируются под гражданских или используют местность, чтобы избежать идентификации, и пытаются прорваться в Купянск.

Коварная тактика оккупантов

Чтобы избежать идентификации, противник маскируется, использует особенности местности и пытается просочиться сквозь позиции украинских военных. После этого диверсанты стремятся закрепиться в жилых зданиях и использовать их для дальнейших действий.

"Они пытаются пользоваться своей численностью, просачиваться сквозь позиции украинских военных и позже занимать какие-то здания", – пояснил Трегубов.

Вооруженные силы Украины действуют на опережение и уничтожают врага еще до того, как он успевает войти в жилые кварталы. Это позволяет предотвратить его закрепление в городе и защитить гражданское население.

Также Трегубов отметил, что оккупанты постоянно наносят удары из артиллерии, беспилотниками и другими типами оружия.

"Это уже фактически фронтовой город", – подчеркнул военный.

Что предшествовало

Недавно появилась информация, что российские оккупанты уже дошли до центра Купянска и там продолжаются бои. Однако спикер ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский заверил, что это ложная информация.

В то же время солдаты армии РФ получили приказы от командиров расстреливать гражданских, в частности мужчин, в Купянске Харьковской области. Это подтверждают российские пленные.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что в Купянске идут ожесточенные бои и там есть соответствующие успехи украинских войск, а в пределах города проходят контрдиверсионные мероприятия, во время которых защитники обнаруживают и уничтожают вражеские силы.

"Там у нас действуют сильные подразделения, они уничтожают россиян, которые там сосредоточены и пытаются проходить. В середине города контрдиверсионные мероприятия проходят, там наши подразделения занимаются зачисткой. Мы считаем, что россияне там будут уничтожены", – сказал Зеленский.

На Купянском направлении ситуация остается чрезвычайно напряженной. Город, имеющий стратегическое значение, продолжает быть объектом активных попыток российских оккупантов прорвать оборону украинских подразделений.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 сентября командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, что в Купянске идут тяжелые уличные бои с российскими ДРГ. ВСУ повторно повредили газотранспортную трубу, по которой оккупанты переправлялись через реку Оскол.

