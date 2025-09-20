Врага окружают под Добропольем и зачищают в Купянске: Зеленский рассказал об успехах сил обороны. Карта

Президент Владимир Зеленский рассказал, что украинские военнослужащие продолжают достигать успехов на разных участка фронта. Несмотря на то, что в целом ситуация остается тяжелой, Силы обороны Украины выдавливают врага с нескольких направлений.

Речь идет об окружении врага в районе Доброполья и зачистке в Купянске. Об этом Зеленский заявил на встрече с журналистами 19 сентября.

Обстановка возле Доброполья

По словам главы государства, украинские защитники проводят контрнаступательные операции в районе Доброполья и Покровска. Зеленский отметио, что на этом участке российские оккупанты хотели окружить Силы обороны, но благодаря контратакам именно украинские войска окружают врага.

"На сегодня где-то около 330 кв. километров под нашим контролем – освобождено 160 и более 170 зачищено от врага. Мы понимаем, что именно туда они сейчас будут перебрасывать личный состав, чтобы сохранить позиции", – сообщил Зеленский.

Президент рассказал, что в район Доброполья путинская армия подтянула резервы. Речь идет, в частности, о 61-й бригаде морской пехоты, которая пытается помешать продвижению украинских войск.

Ситуация в Купянске

По словам Зеленского, в Купянске Харьковской области продолжаются ожесточенные бои, и там есть соответствующие успехи украинских войск. В черте города происходят контрдиверсионные меры, в ходе которых защитники выявляют и уничтожают вражеские силы.

"Там у нас действуют сильные подразделения, они уничтожают россиян, которые там сосредоточены и пытаются проходить. В середине города контрдиверсионные меры проходят, там наши подразделения занимаются зачисткой. Мы считаем, что россияне там будут уничтожены", – сказал Зеленский.

Напомним, на Купянском направлении ситуация остается чрезвычайно напряженной. Город, имеющий стратегическое значение, продолжает быть объектом активных попыток российских оккупантов прорвать оборону украинских подразделений.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 сентября командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, что в Купянске идут тяжелые уличные бои с российскими ДРГ. ВСУ повторно повредили газотранспортную трубу, по которой оккупанты переправлялись через реку Оскол.

