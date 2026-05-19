Вражеские дроны ударили по элеватору на Хмельнитчине: высыпалась часть зерна. Фото

Во время обстрела Хмельницкой области, который состоялся 18 мая, была повреждена гражданская инфраструктура – емкости и склады для хранения зерна. Российские дроны ударили по региону ночью.

Видео дня

Ранее сообщалось, что из-за этого в Хмельницком районе частичным разрушениям подверглись два здания на территории предприятий и возникли два пожара. Агрокомпания Kernel 19 мая на официальном сайте раскрыла подробности атаки.

Пресс-служба рассказала, что в результате попадания БпЛА произошло повреждение элеватора Kernel. Часть зерна высыпалась.

"Никто из сотрудников предприятия не пострадал. Сейчас (по состоянию на вторник. – Ред.) продолжается оценка масштабов повреждений и ликвидация последствий атаки", – отметили в компании.

Добавим, что Kernel является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла. Также предприятие специализируется на выращивании зерновых. Продукцию Kernel поставляют в более чем 60 стран мира.

Что предшествовало

В ночь на 18 мая Хмельнитчина несколько часов находилась под угрозой ударов "Шахедов". В разных районах области неоднократно объявляли воздушные тревоги, а силы ПВО работали по вражеским целям. Об этом сообщал начальник ОГА (ОГА) Сергей Тюрин.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали/подавили 29 беспилотников противника над Хмельнитчиной. Погибших или травмированных не было.

Как писал OBOZ.UA, в целом ночью 18-го числа войска РФ запустили по нашей стране 546 средств воздушного нападения: 22 ракеты и 524 БпЛА различных типов. Силы ПВО обезвредили 507 целей, в том числе четыре крылатых "Искандера".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!