Россия устроила комбинированную атаку на Украину: защитники обезвредили 4 ракеты и 503 дрона вражеской армии

В ночь на 18 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 546 средств воздушного нападения: 22 ракеты и 524 БпЛА различных типов. Силы ПВО обезвредили 507 целей, в том числе четыре крылатых "Искандера".

Видео дня

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Начиная с 18:00 17 мая и до 08:30 18 мая враг запустил по Украине 546 средств воздушного нападения. В ходе комбинированной атаки россияне использовали 22 ракеты наземного базирования и 524 БпЛА.

В частности, радиотехнические войска Воздушных сил зафиксировали в украинском небе:

14 баллистических ракет "Искандер-М"/"С-400" (районы пусков – Ростовская область РФ и оккупированный Крым);

(районы пусков – Ростовская область РФ и оккупированный Крым); 8 крылатых ракет "Искандер-К" (их запускали из Крыма);

(их запускали из Крыма); 524 БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и, беспилотники-имитаторы типа "Пародия" с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), временно оккупированные Донецк и Гвардейское в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 507 целей – 4 крылатые ракеты "Искандер-К" и 503 беспилотника различных типов/

"Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных БПЛА на 34 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 11 локациях. Атака продолжается, в воздухе несколько вражеских БпЛА", – указано в сводке Воздушных сил.

Последствия атаки

На Днепропетровщине по состоянию на 07:37 утра понедельника было известно о 26 пострадавших в результате вражеских атак. Россияне били по шести районам области ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами .

В Днепре повреждены многоквартирные и частные дома, религиозное учреждение, вуз, предприятие, авто. Пострадали 18 человек, рассказал начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

В Днепровском районе возник пожар. Изуродованы частные дома и авто. Ранены две женщины. Одну из них, 76 лет, госпитализировали.

В Самаровском районе горели дом, админздание, авто. Повреждена и агрофирма.

В Кривом Роге изуродованы предприятие и инфраструктура. Раненые мужчины 36 и 40 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Каменском районе побиты дома и авто. Пострадала 74-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе повреждены дома людей. 65-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести.

На Никопольщине пострадали Червоногригорьевская, Мировская, Покровская, Марганецкая громады. Повреждена АЗС. Пострадали женщины 32 и 46 лет. Будут лечиться амбулаторно.

Пытались россияне атаковать также Хмельницкую область.

"Работали Силы ПВО. Есть сбитие. Детали позже. В результате атаки на территории предприятий возникли пожары, которые чрезвычайники оперативно ликвидировали. Информации о травмированных и погибших не поступало", – рассказал начальник Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

На Кировоградщине из-за атаки вражеского БПЛА повреждения получил жилой дом в Кропивницком районе. Загорелась кровля частного дома, огонь охватил 40 м².

"Спасатели оперативно ликвидировали пожар. К счастью, среди жителей пострадавших нет", – сообщили в ГСЧС утром.

Воздушная тревога объявлялась ночью на Ривненщине.

"Благодаря профессиональной работе сил ПВО имеем сбитие воздушных целей врага. На месте работают представители Сил обороны и других служб. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали", – подвел итоги ночи начальник Ривненской ОГА Александр Коваль.

Над Черкасской областью ночью силы ПВО сбили шесть российских БпЛА.

"Обошлось без пострадавших. Последствий от падения обломков тоже нет. Обследование территории продолжается", – рассказал начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью Россия массированно атаковала Днепр дронами и баллистикой. В городе вспыхнули пожары, под ударом оказался жилой сектор. Есть раненые горожане.

А в Одессе, которую оккупанты атаковали дронами, повреждены дома, лицей и детсад. Известно о двух пострадавших, в том числе 11-летнего мальчика.

Также за вчерашний день враг почти 40 раз атаковал Днепропетровскую область. Известно о двух погибших и раненых.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!