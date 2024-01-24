Вражеские позиции на расстоянии полета мины: в ВСУ показали работу расчета французского супер-миномета. Фото

Расчет минометчиков 93-й бригады "Холодный Яр" работает на отбитых у противника позициях. Оттуда они теперь отправляют "гостинцы" для оккупантов с помощью французского миномета MO-120-RT-61.

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Об этом сообщает Служба по связям с общественностью 93 ОМБр "Холодный Яр". Оккупанты собираются мелкими группами и идут на штурм.

"Их разбиваешь, а они просто прут и прут. Создается такое впечатление, что у них отсутствует инстинкт самосохранения", – говорит минометчик Алексей.

Нынешнюю вражескую тактику на участке в сторону Клещиевки можно описать так: оккупанты заходят по разным направлениям по 2-3 человека, скапливаются в определенной точке и уже оттуда начинают штурмовать.

"Преимущество MO-120-RT-61 – в нарезном стволе. Это позволяет поражать врага на максимальной дистанции – до 13,8 км. Также благодаря колесной базе можно быстро менять позицию", – говорят минометчики.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Макрон объявил о новых поставках оружия Украине. Его страна передаст нашим защитникам 40 ракет SCALP и сотни авиабомб.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Париж планирует подписать с Киевом соглашение о безопасности, как это ранее сделала Великобритания. Работа над документом уже близка к завершению.

Глава украинского государства отметил, что подписание соглашения о безопасности между Францией и Украиной станет средством давления на российского диктатора Владимира Путина.