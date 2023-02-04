Вражеские ''птички'' отлетались: украинские десантники приземлили три БПЛА оккупантов. Видео

Десантники из Донетчины вместе с силами противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ сбили три российских беспилотника. Ими оккупанты пытались вести разведку за украинскими позициями.

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Все вражеские "птички" отлетали свое на восточном направлении. Как выглядит обезвреженная техника врага, показало Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что отследили и сбили российские БПЛА военнослужащие 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ. Помогли им с этим бойцы из ПВО Сухопутных войск.

Вражеские средства воздушного нападения разных типов были полностью выведены из строя. От двух из них остались фактически одни детали – защитники их показали на ночных кадрах.

Еще один сбитый БПЛА после поражения с виду остался целым, но очевидно, что отлетал свое – после сбития аппарат застрял между кустов.

"Вместе к Победе! Слава Украине!" – прокомментировали в ДШВ.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала вторжения в Украину армия РФ потеряла 1956 беспилотников оперативно-тактического уровня. Четыре вражеских БПЛА защитники сбили за сутки 3 февраля.

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