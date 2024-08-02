'Вражеские ракеты прилетали совсем рядом': украинский вертолетчик 'Карнаж' рассказал о боевых пусках и секретах точности. Фото

23 февраля 2022 года вертолетчик Воздушных Сил Украины Михаил "Карнаж" намеревался завершить свою службу и перейти к спокойной гражданской жизни. Но судьба решила по-другому, и его последний полет стал лишь началом нового этапа его военной карьеры.

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Историю украинского защитника рассказали в воздушных силах. На рассвете 24 февраля вместо планируемого последнего полета Михаил снова поднялся в небо.

Его вертолет, только что выведенный из консервации, еще нуждался в проверке, но война не ждала. Михаил вместе с командой стал первым, кто вышел на задание, выполняя более 200 полетов, из которых 132 были на огневом поражении противника.

"С вечера меня предупредили, что доставшийся мне вертолет полгода стоял законсервированный, поэтому перед "дорогой" его нужно облетать согласно всем программам. Думаю, не стоит объяснять, что утром 24 февраля было совсем не до этого… "Тестировали" машину по ходу дела. Мы слетели с аэродрома первыми, а за нами – целую цепочку из Ми-8 и Ми-2… Технику мы спасли, а дальше началась работа…" – рассказывает защитник.

На второй день войны Михаил спас катапультировавшегося летчика. Оказалось, что это был одногруппник Михаила штурмана. Тревожное, но успешное спасение стало первой из многих важных задач.

"Невероятный случай на самом деле. Подлетали к определенной точке, а нам навстречу два МиГ-29. На обратном пути мы видим, что летит уже один. Присматриваемся внимательно – второй падает, летчик катапультировался… Мы не долго думая, решаем забрать парня! Стали, машем: "Иди к нам, мы из Украины!" Оказалось, что это одногруппник моего штурмана. Парень в шоке, не успел приземлиться и сообщить кому-то, как уже помощь прибыла. Лучшее в этой истории то, что парень очень быстро вернулся к полетам!" – рассказывает Михаил.

Во время весенних боевых действий он в первый раз нажал на боевую кнопку. Работая вместе с Виталием Плякой, он отметил точность и профессионализм, несмотря на сложные условия.

"Во время первого полета на авиационное поражение со мной был Виталий Пляка из армейской авиации. К сожалению, парня уже нет. Он – веселый, весь в татухах, подшучивал надо мной: "Что в первый раз?" Объяснил все технические нюансы кабрирования… Он был ведущим, я ведомым. Мы тогда круто отработали, поразили минометный расчет в районе Довгенького. Но я все никак не мог за ним прерваться, он летал на Ми-8 МТ на каких-то "гиперзвуковых" скоростях, а я на более медленном – МПБ", – рассказал он.

В первый день экипаж совершил два боевых вылета, на второй – три. Запуск ракеты – очень точная работа: нужно найти правильный угол и позицию, только тогда нажать кнопку запуска. Точность на тот момент у Михаила несколько хромала, по его словам, однако война научила быстро и безжалостно. В режиме "отработал-зарядился-вновь отработал" все быстро стали точными и искусными. Большим стимулом быть точным был риск быть сбитым. Через две недели выполнили 21 боевой вылет.

"Вот так я и начался новый этап в моей вертолетной карьере", – говорит защитник.

Со временем ситуация усложнилась. Когда российская авиация начала активно атаковать украинские вертолеты, Михаил столкнулся с новыми вызовами. Он вспоминает случай, когда во время атаки на Угледар ему пришлось немедленно покинуть вертолет и убежать, даже не выключая его. Эти риски стали частью его работы, но Михаил всегда оставался на высоте.

Особым моментом стало то, что Михаил доверил штурману нажатие боевой кнопки на свой сотый боевой запуск. Памятными также стали спасательные операции во время Харьковской кампании и операции по спасению экипажа Су-24, доказывающие мужество и преданность Михаила.

Муж признается, после двух лет войны чувствуется усталость и истощение. Но пока он не собирается покидать службу. После победы он хочет провести время с семьей и совершить путешествие за границу.

"Что первое сделаю? Ни разу с семьей не бывали за границей, жена периодически об этом напоминает… Но если честно – боюсь летать… пассажиром…" – говорит героический защитник.

Добавим, что Михаил "Карнаж" награжден орденами "За мужество" ІІІ и ІІ степеней, орденом Богдана Хмельницкого и нагрудным знаком "Серебряный Крест" за героизм и верность в службе.

Напомним, Россия в ночь на 2 августа 2024 года вновь устроила воздушную атаку на Украину. За ночь силы ПВО сбили 11 вражеских дронов-камикадзе на южном и восточном направлениях.