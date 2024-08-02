Россия атаковала Украину дронами: силы ПВО сбили 11 БпЛА разных типов

Россия в ночь на 2 августа 2024 года вновь устроила воздушную атаку на Украину. В течение ночи силы ПВО сбили 11 вражеских дронов-камикадзе на южном и восточном направлениях.

Видео дня

Среди пораженных целей был минимум один "шахед", тип четырех дронов на данный момент не установлен. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Только над Днепропетровщиной, как рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, в течение ночи силы ПВО уничтожили четыре вражеских дрона.

Особенно сильно с вечера и всю ночь от российских атак страдали Никополь и Марганецкая громада: по ним захватчики били как дронами-камикадзе, так и артиллерией.

"Погибших и пострадавших нет. Повреждены частный дом и 3 хозяйственные постройки. Какие разрушения нанесли утренние удары, еще уточняется", –подчеркнул Лысак.

Напомним, воздушная тревога по Украине начала распространяться около полуночи, тогда враг запустил "Шахеды" с северного направления.

Также сообщалось, что, по данным Forbes, Украина в июле обошла Россию по количеству ударов дальнобойными дронами.

РФ атаковала нашу территорию 426 дронами-камикадзе типа "Шахед", а Украина нанесла удары более чем 520 дронами дальнего радиуса действия.