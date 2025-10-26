Вражеский дрон ударил по автобусу на Сумщине: пятеро раненых, среди них - ребенок. Фото

Российские террористические войска в воскресенье, 26 октября, атаковали пассажирский микроавтобус на трассе неподалеку Николаевской сельской общины. Беспилотник попал прямо в гражданский транспорт, который двигался в сторону города Сумы. По предварительным данным, пять человек получили ранения, среди них – несовершеннолетний ребенок. Один человек в тяжелом состоянии, его госпитализировали.

Как сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, удар произошел на участке дороги, где по правилам не должен был курсировать рейсовый транспорт.

"Враг целенаправленно ударил по пассажирскому транспорту – просто по людям. Все пострадавшие оперативно эвакуированы с места происшествия", – написал он в Telegram. По словам чиновника, микроавтобус сгорел дотла.

Удар по мирным людям

Атака в очередной раз доказывает, что российская армия сознательно выбирает гражданские цели. По словам очевидцев, после взрыва вспыхнул сильный пожар, огонь быстро охватил салон.

На место выехали спасатели, медики и правоохранители. Пожар ликвидировали, движение на участке временно перекрывали.

Состояние пострадавших

Медики сообщают, что пострадавшим оказана вся необходимая помощь. Среди травмированных – мужчины, женщины и ребенок.

Один из пассажиров находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Других раненых обследуют в местной больнице. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и тип беспилотника, которым совершили атаку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что войска страны-агрессора в воскресенье, 26 октября, атаковали Кривой Рог управляемой авиационной бомбой. Несмотря на угрозу, силам противовоздушной обороны удалось уничтожить боеприпас в небе. Из-за обломков повреждено промышленное предприятие, есть один пострадавший человек.

