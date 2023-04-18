Вражеский "Орлан" сдался в плен: украинские летчики приземлили российский БПЛА. Фото

В сети появилось фото вражеского многоцелевого беспилотника "Орлан", который приземлили украинские летчики-штурмовики. Этот БПЛА оккупанты используют для разведки.

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Соответствующий снимок 18 апреля опубликовали украинские Telegram-каналы. Отметим, что направление, на котором это произошло, и дата съемки не уточняются.

Российский "Орлан" оказался не таким ловким, как Силы обороны Украины. БПЛА страны-агрессора проиграл битву и больше не будет служить захватчикам.

"Во время выполнения боевого задания наши бойцы обнаружили вражеский БПЛА, не выдержавший украинского духа и изъявивший желание сдаться в плен ВСУ!" – пошутил один из пабликов.

Примечательно, что на фотографии на "Орлане" не видно никаких серьезных повреждений. Беспилотник сфотографировали посреди поля, а за ним с улыбкой позирует военный.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– За все время полномасштабной войны Генштаб подтвердил ликвидацию 2353 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (за минувшие сутки, 17 апреля, было сбито шесть дронов).

– Сколько другой военной техники, а также живой силы потеряли оккупационные войска, читайте в статистике ГШ ВСУ по ссылке.

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