Потери России в войне с Украиной достигли 183 тыс. человек: уничтожены еще 11 ББМ и шесть артсистем

Потери российской армии, которая вторглась в Украину, поредели уже более чем на 183 тысячи солдат и офицеров. Кроме того, на 419-й день войны оккупанты потеряли на нашей земле более 3,6 тыс. танков и свыше 600 самолетов с вертолетами.

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Обманутые командованием вояки ВС РФ продолжают сдаваться в плен бойцам Сил обороны. О потерях врага на 18 апреля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Так, с 24 февраля 2022 года защитники Украины ликвидировали на фронте уже около 183 130 человек из оккупационных войск страны-агрессора. Из них 470 захватчиков было "демилитаризовано" за последние сутки.

Кроме того, накануне украинские воины уничтожили 11 вражеских боевых бронированных машин (в общем 7098), шесть артиллерийских систем (2810), четыре единицы автомобильной техники и автоцистерн (5676), две – спецтехники (330) и один танк (3661).

В небе бойцы Сил обороны обезвредили еще шесть российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 2353).

Список остальной уничтоженной техники ВС РФ остался неизменным: 911 крылатых ракет, 538 РСЗО, 308 самолетов, 293 вертолета, 285 средств ПВО, 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины захватили в плен оккупантов под Бахмутом и Марьинкой на Донетчине. Российские "мобики" пожаловались, что за отказ идти на штурм командиры бьют их и угрожают физической расправой над их близкими.

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