ВСУ взяли в плен десятки оккупантов под Бахмутом и Марьинкой. Фото и видео

Защитники Украины захватили в плен десятки оккупантов на Донетчине. Военные страны-агрессора сдались нашим воинам под Бахмутом и Марьинкой.

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Соответствующие видео попали в сеть. В частности, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский обнародовал кадры с шестью пленными, сдавшимися под Марьинкой (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Так выглядят взятые в плен под Марьинкой орки. Хорошая работа наших воинов!" – говорится в публикации.

Среди захваченных в плен – мобилизованные из временно оккупированной Макеевки Донецкой области, Казани (Татарстан), Башкортостана, Чебоксар (Чувашия).

По словам одного из оккупантов, за отказ идти на штурм командиры бьют "мобиков" и угрожают физической расправой над их близкими.

"Россиянам выгодно, чтобы мы шли на штурм, они нас избивали и угрожали расправой над нашими родственниками, поэтому у нас не было другого выхода", – рассказал пленный из Макеевки.

По его словам, во время его участия в боях на Херсонском и Запорожском направлении оккупантам не выдавали средств защиты, что привело к большим потерям в рядах врага. А по приезду на Донетчину "мобикам" выдали советские бронежилеты и каски, также не защищавшие от осколочных ранений.

"Нас руководство обмануло. Говорили, что мы будем сзади, а кидают нас на первые позиции. Кидают на три дня, оставляют на семь. Мы с собой перед только на три дня еду... Стараемся сами добывать воду, кирками роем землю", – рассказал мобилизованный из Башкортостана.

Другой рассказал об алкоголизме в рядах оккупантов и о вымогательстве взяток командирами за то, чтобы избежать участия в штурмах:

"Обеспечения никакого нет, никакой поддержки, никакой материальной помощи. Наш ротный часто употребляет спиртные напитки. И пацаны употребляют. Даже у блиндажа на выходе... Был один случай, когда друг друга порезали под алкоголем. Одного увезли в госпиталь, судьба его неизвестна. Ротный берет взятки у пацанов, чтобы не ходить в красную зону на штурм".

Другой сообщил, что только сейчас оккупантов стали снаряжать броней и медикаментами – раньше "не было практически ничего, шли воевать, считай, что в одной рубашке".

"Иногда даже товарищей не могли спасти на поле боя. Сейчас бронь и каска тоже не всегда защищает. Они худшего качества. Командиры употребляют спиртные напитки, выходят и начинают воспитывать личный состав, обвиняют, что они слабаки и недостойны РФ. Один раз боевой офицер размахом пистолета убил нашего бойца с позывным "Бармен". И он сейчас числится без вести пропавшим", – рассказал военнопленный.

В сети сообщают, что под Марьиной попали в плен 15 оккупантов. Вблизи Бахмута – около 40.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Пленный оккупант поразил своими "знаниями" об Украине, заявив, что население нашей страны – якобы 1 млрд людей.

– Другой пленный рассказал, что его отправили на передовую, несмотря на проблемы с психикой.

– В Украине запустили креативную пасхальную рекламу для оккупантов перед контрнаступлением ВСУ. Она транслирует номера телефонов, по которым захватчики могут сдаться в плен.