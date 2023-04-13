Думай не о войне, а о яйцах: в Украине запустили праздничную рекламу для оккупантов перед контрнаступлением ВСУ. Видео

В Украине перед Пасхой запустили креативную "социальную рекламу", адресованную российским оккупантам. Она транслирует номера телефонов координационного центра, по которым захватчики могут сдаться в плен.

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Ролик опубликовал Telegram-канал Международного разведывательного сообщества InformNapalm. В нем оккупантов призвали подумать о том, чтобы встретить праздники не в окопах под сбросами "яичек" из БПЛА, а живыми и с перспективой обмена и возвращения домой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Думай не о войне, а о яйцах", – призывает реклама.

Стоит отметить, что оккупанты все чаще интересуются проектом "Хочу Жить", с помощью которого они могут добровольно сдаться в плен Силам обороны Украины. В марте-2023 был зафиксирован рекорд обращений россиян в указанную службу за все время полномасштабного вторжения. Российские военные сдаются в плен по всей линии фронта, эти операции происходят каждые два дня. В марте было зафиксировано более 3 тысяч таких обращений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в рамках украинского проекта "Хочу жить" листовки с призывами к россиянам сдаваться в плен расклеили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В них объясняется, как военнослужащим российской армии безопасно сдаться в плен ВСУ;

– тем временем президент Зеленский прокомментировал освобождение 100 украинских защитников и защитниц из российского плена. Он отметил, что благодаря этому 100 украинских семей получили настоящую радость в канун Пасхи.

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