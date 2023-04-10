Сто семей получили настоящую радость перед Пасхой – Зеленский о возвращении украинцев из российского плена

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение 100 украинских защитников и защитниц из российского плена. Он отметил, что благодаря этому 100 украинских семей получили настоящую радость накануне Пасхи.

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Об этом Зеленский сказал в понедельник, 10 апреля, в вечернем обращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, разместите страницу до конца). Он рассказал, что среди уволенных украинцев было 80 мужчин и 20 женщин.

Домой вернулись наши армейцы, пограничники, воины Военно-морских сил, нацгвардейцы, в том числе и защитники "Азовстали".

"Продолжаем работать, чтобы вернуть всех наших из российской неволи. Помним о каждом и каждой! И вернем! Я благодарю всех в нашем Координационном центре ГУР, спасибо каждому, кто занимается переговорами и подготовкой обменов: ребята Буданова, Ермак, Малюк, Лубинец...Молодцы, ребята!" – сказал Зеленский.

Он также выразил благодарность всем, кто поддерживает украинцев после освобождения из плена, занимается их лечением и адаптацией, отметив, что это очень важно.

Президент рассказал и о расширении внешнеполитических возможностей нашего государства, в частности, о переговорах с премьер-министрами Ирака и Греции, а также с британским предпринимателем Ричардом Брэнсоном.

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