Временным руководителем 'Укроборонпрома' назначили экс-командующего Силами логистики Гуляка: что о нем известно

Наблюдательный совет АО "Украинская оборонная промышленность" ("Укроборонпром") назначил Олега Гуляка временным исполняющим обязанности генерального директора компании. Это произошло после назначения предыдущего генерального директора Германа Сметанина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Олег Гуляк, начавший свою работу в "Укроборонпроме" 1 июля 2024 как советник генерального директора по вопросам военного сотрудничества, уже успел поработать над укреплением связей концерна с украинскими Силами обороны.

Гуляк имеет значительный военный опыт, начиная с 1993 года, когда он начал свою службу в должности заместителя командира разведывательной роты аэромобильной дивизии. Он участвовал в российско-украинской войне и занимал ключевые должности, включая командующего Силами логистики Вооруженных сил Украины в 2021-2024 годах.

Среди его предыдущих должностей командир 72-го отдельного механизированного батальона в Ираке, начальник штаба и командир 16-й отдельной механизированной бригады, командир 95-й отдельной аэромобильной бригады, первый заместитель командира 6-го армейского корпуса и начальник Одесской военной академии. Также он являлся заместителем командующего Силами антитеррористической операции.

В заявлении "Укроборонпрома" отмечается, что его многолетний военный опыт и управленческие качества чрезвычайно важны для решения текущих задач компании. Набсовет обещает в ближайшее время объявить конкурс на должность генерального директора.

Напомним, после отставки Александра Камышина должность министра стратегических отраслей промышленности Украины занял нынешний гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин. Он стал одним из самых молодых министров в истории страны – чиновнику скоро исполнится 32 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 5 сентября проходит назначение целого ряда новых министров. Среди новых глав ведомств – сразу несколько бывших замглавы Офиса президента.

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