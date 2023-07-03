'Время Leopard в Украине еще придет!' Резников анонсировал хорошие новости

Немецкие танки Leopard 2 скоро покажут свою работу на линии фронта в Украине. В бой с врагом станут десятки единиц соответствующей техники.

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Хорошие новости в своем Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, бронемашины приехали в нашу страну и теперь ждут своего часа.

"Леопард – гордое и сильное животное. Оно любит свободу, честную борьбу и вкусную еду. Десятки Леопардов приехали в Украину, чтобы показать, на что они способны. И их время придет!" – отметил Резников.

Украинский министр выразил благодарность немецкому коллеге Борису Писториусу за оказание военной помощи.

Напомним: на фоне активизации боевых действий Киев снова призвал к усилению военной поддержки Украины, особенно со стороны Берлина. Экс-посол Украины в Германии, заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник заявил, что Силы обороны нуждаются в танках Leopard 2 и ФРГ могла бы осуществить дополнительные поставки. По его мнению, Бундесвер может предоставить более 18 уже отправленных Leopard 2, поскольку Германия имеет запас из 300 единиц этих танков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна отправит украинской армии дополнительные танки. По его словам, речь идет более чем о 100 Leopard 1;

– в Испании также сообщили, что передадут Украине десятки бронемашин и 4 танка Leopard 2А4. Техника должна была прибыть в Польшу 19 июня, а затем отправиться в нашу страну.

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