''Время оккупантов проходит'': украинские патриоты в Крыму намекнули захватчикам, что пора готовиться к ''жесту доброй воли''. Фото

Украинские активисты во временно оккупированном Крыму начали "охоту" на символы российской агрессии против Украины. Буквы Z, которыми захватчики "пометили" весь полуостров, активисты зарисовывают сине-желтыми цветами украинского флага.

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Так они превращают символ агрессии РФ в "песочные часы", напоминающие оккупантам, что их время на украинской земле неустанно истекает. Фото из временно захваченного Россией украинского Крыма показали в Движении гражданского сопротивления "Желтая Лента".

"Украинский Крым против Z. Уже месяц как мы начали акцию "Начинается деоккупация" символом которых являются наши сине-желтые песочные часы. На фото вы можете увидеть как сопротивляются в Симферополе, Феодосии и Ялте", – отметили в сообщении активисты.

Песочные часы они выбрали не случайно. Он символизирует неумолимое приближение конца российской оккупации всех украинских земель, включая Крым.

"Время р*шистов проходит, они это прекрасно понимают и уже ищут пути эвакуации в Кострому, Улан-Уде или Тагангрог. Крым — это Украина!" – подчеркнули активисты.

Напомним, накануне активисты "Желтой ленты" передали представителям Европарламента письма с историями сопротивления в Крыму и призвали поддержать движение сопротивления.

14 европейских парламентариев, в том числе глава Европейского парламента Роберта Мецола, получили истории украинских и крымскотатарских представителей сопротивления.

Свои истории противостояния агрессии РФ рассказали первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, представители "Желтой ленты" в Крыму и крымскотатарские активисты, а также другие лидеры мнений – например, постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, кинорежиссер, актер, заслуженный артист АР Крым, военнослужащий ВСУ Ахтем Сеитаблаев и другие.

Так украинские активисты во временно оккупированном Крыму пытаются бороться с российской пропагандой, которая распространяет нарратив, якобы все крымчане в восторге от прихода оккупантов.