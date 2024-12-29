ВС ВСУ разоблачили россиян на фейке о взятии в плен украинского летчика

Российские пропагандисты распространили сообщения о том, что украинский пилот якобы сдался в плен на Курщине. Эти сообщения не соответствуют действительности, все украинские лётчики продолжают выполнять задачи по защите Украины.

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Об этом заявили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Там напомнили, что оккупанты используют как подобные фейки, так и допросы реальных украинских воинов, оказавшися в плену, в информационной войне.

"Российские пропагандистские медиа распространяют информацию, якобы в Курской области сдался в плен украинский летчик. К сожалению, случаи плена военнослужащих, ранее служивших в Воздушных Силах, случаются. Однако информация о взятии в плен украинского пилота является ФЕЙКОВОЙ. Все украинские летчики продолжают выполнять задачи по защите страны", – заверили у Воздушных силах.

Там также подчеркнули, что вражеские сообщения и видео допросов украинских военных, которые попали в плен, являются частью информационной войны, которую ведет агрессор.

"Распространение таких материалов используется для деморализации украинских военных и гражданского населения с целью влияния на общественное мнение, как внутри Украины, так и за ее пределами", – добавили в ВС ВСУ.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что первыми фейк о "пленном летчике" распространили пропагандисты российской "Комсомольской правды".

"Российская пропагандистская помойка "Комсомольская правда" сообщает о том, что в Курской области в плен попал пилот транспортной авиации, которого перевели в штурмовики. Статья содержит в себе очень много кринжа, который весьма успешно подхватили другие площадки, с добавлением нарративов о "мясниках" Сырском и Зеленском, которые будут воевать до последнего украинца", – пересказал содержание сообщения он.

Коваленко добавил, что "редакционную политику" упомянутого "СМИ" координирует ГРУ.

Цель, которую преследуют пропагандисты, распространяя это сообщение, по его словам, очевидна: они пытаются "подогреть" обсуждаемую в украинском информационном пространстве тему перевода ряда подразделений в пехоту из других войск. В ход идут сгенерированные "новости", которые пропаганда РФ даже не пытается подкрепить элементарными доказательствами вроде фото, видео или документов.

"Отдельно хочу отметить, что пилоты в Украине на вес золота. При всём уважении к другим родам войск, но пилот ценится в разы больше, поскольку его подготовка занимает тоже, в разы больше времени. Профессиональный пилот это не менее 5 лет практики. Ас – это не менее 10 лет практики. Поэтому, фейк КП уже не выдерживает критики даже на этом этапе разбора", – убежден Коваленко.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, как российская пропаганда выдала разбитую ДРГ за прорыв в Сумскую область.

Фейк опровергли воины Сил специальных операций, они также показали уничтожение оккупантов.

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