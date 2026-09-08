Все больше напоминает город-призрак: в ГПСУ показали, во что РФ превратила Белозерское на Донетчине. Видео

Российские оккупационные войска продолжают методично уничтожать населенные пункты Донецкой области. Не стало исключением и Белозерское в Покровском районе – из-за постоянных вражеских обстрелов оно все больше напоминает город-призрак.

Видео дня

Соответствующие кадры из города 7 сентября опубликовала Государственная пограничная служба Украины. Их снял дрон пограничников главного отдела беспилотных систем "Феникс".

На видео можно увидеть поврежденные и полностью разрушенные сгоревшие дома, а также дым, поднимающийся над Белозерским.

До полномасштабного вторжения в городе проживало около 15 тысяч человек. Еще год назад – вдвое меньше. Сейчас в Белозерском, которое расположено непосредственно вблизи фронта и постоянно страдает от вражеских обстрелов, все еще остаются мирные жители.

Главные истории дня

"Сегодня Белозерское все больше напоминает город-призрак. Именно так выглядит "русский мир", который Россия пытается принести на украинскую землю", – отметили в ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области в зоне активных боевых действий остаются почти 70 900 гражданских лиц, среди которых более 3 600 – дети. Таким образом, около 76% мирных жителей находятся в условиях повышенной опасности, так как всего в области остается почти 93 000 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!