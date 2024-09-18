'Все будет хорошо, брат': в ГУР показали, как медики работают на поле боя, спасая жизни воинов. Видео

В Главном управлении разведки Минобороны показали, как работают на поле боя медики ГУР. Они вытаскивают раненых побратимов под вражеским огнем и взрывами – и оказывают в полевых условиях первую помощь, которая дает защитникам шансы на жизнь.

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По данным специалистов, при надлежащей медицинской помощи выживают около 70% раненых, однако украинские медики доказали: профессионализм, скорость и качественные медикаменты позволяют спасать еще больше жизней. Рассказ воина тактической группы ГУР "Реванш", защитника с псевдо "Орлик", об особенностях работы медиков на поле боя опубликовали в ГУР.

По словам "Орлика", в тактической медицине существует условное разделение ранений, полученных на поле боя, на три основных группы.

"Американские медицинские силы сделали статистику и выделили три группы ранений. Первая ― это так называемая "зеленая": люди с такими ранениями выживают независимо от оказания медицинской помощи. Вторая ― это без шансов. Например, слепая пуля в голову. Третья группа ― это те раненые, которые выживают только благодаря качественной медицинской помощи", ― рассказывает воин.

И еще в 2011 году специалисты установили: при условии получения надлежащей медицинской помощи выживают около 70% раненых из третьей группы.

"Считаю, что в реалиях нашей войны этот процент вырос еще выше из-за наличия медицинских средств и хороших специалистов", – добавил разведчик.

В ГУР также показали эксклюзивные кадры работы боевых медиков, эвакуирующих раненых побратимов под вражескими обстрелами и бомбежками, оказывают помощь в полевых условиях, чтобы не упустить ни одной драгоценной секунды, что повышает шансы раненого на жизнь. Они непременно уверяют каждого, кто получил ранение, защищая родную землю: "Все будет хорошо, брат!" – и делают все, чтобы именно так и было.

Напомним, ранее в ГУР рассказали, как Россия бросает наемников из Сирии в мясные штурмы в Украине. Сирийцев в РФ привлекают обещаниями российского гражданства и высоких зарплат, а затем используют как пушечное мясо.

В частности, случаи, когда сирийцы российские командиры отправляли в один конец – на штурмы без надежды на эвакуацию в случае ранения – зафиксированы на украинской Луганщине.