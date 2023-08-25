' Все договоренности уже начали реализовываться ': Зеленский пообещал максимально приблизить момент появления в Украине самолетов F - 16 . Видео

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал максимально приблизить момент появления самолетов F-16 в Украине. Глава государства доложил, что все договоренности от партнеров по передаче оружия уже начали реализовываться.

Видео дня

Об этом Зеленский рассказал в вечернем обращении 25 августа. Президент анонсировал новый шаг в отношениях с союзниками, который должен усилить Украину.

"Все договоренности, которые мы привезли домой от наших партнеров, уже начали реализовывать. В первую очередь самолеты F-16. Задачи очевидны. Международники – это максимальное расширение тренировочных миссий. Военные – максимальное ускорение подготовки инфраструктуры, отправка пилотов, инженеров – полное обеспечение готовности Украины. И все вместе – максимальное приближение момента, когда F-16 помогут нам держать как можно дальше российских террористов", – сообщил глава государства.

Также Владимир Зеленский добавил, что сегодня он провел совещание по итогам визитов по вопросу самолетов.

"Подготовка новых оборонных пакетов – именно с таким наполнением, которое нужно нашим воинам и о котором они мне говорили, когда посещал фронт. Готовим и новые наши международные мероприятия к осени, новые шаги в отношениях с партнерами, которые должны усилить Украину. Осень будет насыщенной с точки зрения нашей дипломатии", – заявил президент.

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал и о результатах разговора с президентом США Байденом.

"Хороший разговор. Поблагодарил за поздравление с Днем Независимости. Обсудили, как еще усилим свободу. И есть новая весомая договоренность: Америка присоединится к подготовке пилотов и инженеров F-16. В этом и других направлениях будут еще новости. Спасибо!" – сообщил он.

По словам президента, сегодня прошла важная встреча с министром иностранных дел Турции.

"Важная встреча. Это и компонент безопасности, и наша совместная дипломатическая работа, и принципиальные гуманитарные вещи, которые делаем вместе. В частности, это освобождение наших людей из российского плена. Говорили о Формуле мира и подготовке Глобального саммита мира. О ситуации, которая сложилась из-за подлых российских ударов по зерновому экспорту в Черноморском регионе. Очевидно, что это удар по глобальной безопасности. Просчитаны. Нацелены на провокацию кризисов в разных регионах планеты. И вместе с Турцией мы можем шаг за шагом возвращать безопасность, уже неоднократно доказываемые. Верю, сделаем вместе еще больше", – отметил глава государства.

Президент неизменно поблагодарил защитников нашей страны за плодотворный труд.

"Десантники "Восьмидесятки", которые сильно дерутся на Бахмутском направлении. 68-я отдельная егерская бригада, уничтожающая оккупантов на Лиманском направлении. 12-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии, которая дает нужные Украине результаты на Кременском направлении – спасибо! 46-я отдельная аэромобильная бригада ДШВ – спасибо за вашу мощь на Ореховском направлении. 59-я отдельная мотопехотная бригада – это Донецкое направление, очень, очень эффективные. Спасибо! И наши ракетчики: 27 реактивная артиллерийская бригада имени атамана Калнышевского и 107 реактивная артиллерийская Кременчугская бригада – спасибо вам, воины, за особую точность на Запорожском направлении!" – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с официальным визитом находился министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он 25 августа встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения блокирования Россией зернового коридора в Черном море, а также Формулы мира и подготовки к Глобальному саммиту по ее выполнению.