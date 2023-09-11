'Все хотят, чтобы эта война закончилась': Блинкен назвал условие, при котором возможны переговоры с Россией

В воскресенье, 10 сентября, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящее время не удается начать мирные переговоры с Россией, так как для этого необходимо двустороннее желание. Он подчеркнул, что в случае проявления интереса со стороны президента России Владимира Путина, Украина будет готова присоединиться к переговорному процессу.

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Об этом сообщает издание ABCnews. Блинкен добавил, что все хотят, чтобы война закончилась.

"Сейчас мы не видим никаких признаков того, что Путин заинтересован в содержательной дипломатии. Если он проявит интерес, я думаю, что украинцы будут первыми, кто присоединится, и мы будем сразу за ними. Все хотят, чтобы эта война закончилась".

Напомним, что президент Владимир Зеленский считает, что сейчас плохое время для того, чтобы начинать переговоры со страны-агрессором Россией относительно окончания войны, которую она начала на территории Украины. Также он заявил, что морально готов к тому, что война может быть длительной.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил на форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES) с резкой речью в адрес Запада. Он призвал помогать Украине защищаться до полного освобождения ее территорий и подчеркнул, что мир при правлении президента РФ Владимира Путина невозможен.

– Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва задумал посадить президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров. По его мнению, это можно будет сделать во время Генассамблеи ООН, а именно во время так называемой "недели высокого уровня", которая стартует 19 сентября.

– Во время переговоров президентов Турции и РФ Владимир Путин высказался о контрнаступлении ВСУ. По его мнению, оно проходит неудачно – диктатор назвал действия украинских военных "провалом". При этом, лидер России заявил, что не отказывается от переговоров.

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