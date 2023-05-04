'Все красные линии они перешли': в Воздушных силах объяснили, что стоит за российскими 'страшилками' о ядерном ударе по Украине

После атаки на Кремль российские пропагандисты принялись активно угрожать Украине ядерным ударом. Их цель – посеять панику среди украинцев, но в нашей стране уже привыкли к угрозам Москвы.

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Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 4 мая. Он отметил, что крылатые и баллистические ракеты, которые есть в арсенале армии РФ, действительно могут быть носителями тактического ядерного заряда, однако не следует забывать о вражеской ИПСО (видео размещено внизу новости).

"Эти заявления, которые вчера были во всех кремлевских пабликах, слишком много об этом говорили. Вражеское ИПСО не спит. Надо понимать, что одна из главных их целей – посеять панику среди населения, заставить людей делать "резкие движения", кто-то чтобы бежал из страны, скупал спички, соль и т.д.", – пояснил Игнат.

Он добавил, что украинцы уже привыкли к угрозам оккупантов.

"Чего нам еще бояться. Уже все красные линии они перешли. Это террористическое государство, то, что сделано за последнюю неделю, вообще не укладывается в голову. Здесь без вариантов, нас не запугать их страшилками", – сказал спикер ВС ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 3 мая в Москве возле Кремля услышали звуки взрывов. В сеть попало видео, показывающее, как над зданием поднимается дым.

– В Кремле обвинили Украину в покушении на президента РФ Владимира Путина.

– В госдуме РФ истерически отреагировали на атаку БПЛА на Кремль. Депутаты увидели в ней "настоящий повод к войне" и стали сыпать угрозами.

– Путинисты подняли панику в сети. Они считают, что БПЛА по Кремлю запустили с территории России, где у ГУР и СБУ якобы "есть сотни агентов". По мнению пропагандистов, "в час Х они нанесут одновременный удар".

– В Офисе президента отвергли обвинения в атаке и заявили, что в приоритете у Украины – освобождение собственных территорий. Там также допустили, что Москва готовит масштабный теракт.

– Юрий Игнат заметил, что удар по Кремлю на видео выглядит очень странно и неестественно и Москва, скорее всего, устроила очередную провокацию.

– Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не атаковала территорию РФ и не предпринимала попыток покушения на Путина. Но в интересах Москвы винить в этом Киев.