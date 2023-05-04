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"Все красные линии они перешли": в Воздушных силах объяснили, что стоит за российскими "страшилками" о ядерном ударе по Украине

Анна Паскевич
War
2 минуты
3,9 т.
'Все красные линии они перешли': в Воздушных силах объяснили, что стоит за российскими 'страшилками' о ядерном ударе по Украине

После атаки на Кремль российские пропагандисты принялись активно угрожать Украине ядерным ударом. Их цель – посеять панику среди украинцев, но в нашей стране уже привыкли к угрозам Москвы.

Видео дня

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 4 мая. Он отметил, что крылатые и баллистические ракеты, которые есть в арсенале армии РФ, действительно могут быть носителями тактического ядерного заряда, однако не следует забывать о вражеской ИПСО (видео размещено внизу новости).

"Все красные линии они перешли": в Воздушных силах объяснили, что стоит за российскими "страшилками" о ядерном ударе по Украине

"Эти заявления, которые вчера были во всех кремлевских пабликах, слишком много об этом говорили. Вражеское ИПСО не спит. Надо понимать, что одна из главных их целей – посеять панику среди населения, заставить людей делать "резкие движения", кто-то чтобы бежал из страны, скупал спички, соль и т.д.", – пояснил Игнат.

Он добавил, что украинцы уже привыкли к угрозам оккупантов.

"Чего нам еще бояться. Уже все красные линии они перешли. Это террористическое государство, то, что сделано за последнюю неделю, вообще не укладывается в голову. Здесь без вариантов, нас не запугать их страшилками", – сказал спикер ВС ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 3 мая в Москве возле Кремля услышали звуки взрывов. В сеть попало видео, показывающее, как над зданием поднимается дым.

– В Кремле обвинили Украину в покушении на президента РФ Владимира Путина.

– В госдуме РФ истерически отреагировали на атаку БПЛА на Кремль. Депутаты увидели в ней "настоящий повод к войне" и стали сыпать угрозами.

– Путинисты подняли панику в сети. Они считают, что БПЛА по Кремлю запустили с территории России, где у ГУР и СБУ якобы "есть сотни агентов". По мнению пропагандистов, "в час Х они нанесут одновременный удар".

– В Офисе президента отвергли обвинения в атаке и заявили, что в приоритете у Украины – освобождение собственных территорий. Там также допустили, что Москва готовит масштабный теракт.

– Юрий Игнат заметил, что удар по Кремлю на видео выглядит очень странно и неестественно и Москва, скорее всего, устроила очередную провокацию.

– Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не атаковала территорию РФ и не предпринимала попыток покушения на Путина. Но в интересах Москвы винить в этом Киев.

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