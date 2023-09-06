'Все начинается со сбора информации': в ГУР заверили, что знают о враге больше, чем он сам. Видео

Главное управление разведки опубликовало видеозапись о том, как проходит сбор информации для выявления и поражения военных государства-агрессора России. По данным разведчиков, они знают все о врагах.

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Об этом говорится в Facebook-аккаунте ГУР Минобороны. Разведчики назвали три вещи, которые помогут победить любого врага.

"Три вещи, которые необходимы, чтобы победить любого врага – знать, уметь и действовать. Все начинается со сбора информации. Она – основа наших знаний о враге", – заявили в ГУР.

По данным источника, разведчики действуют везде – на суше, в воде, в воздухе и даже в космосе.

"Мы анализируем увиденное и умеем подбирать правильные инструменты и пользоваться ими профессионально и максимально решительно", – говорится в видео.

Кроме того, разведчики также подписали видео.

"Мы знаем о враге больше, чем он сам. Мы действуем мудро, неожиданно и точно. Так работает ГУР! Sapiens dominabitur astris!", – говорится в сообщении.

Высказывание на латыни Sapiens dominabitur astris – "Мудрый будет властвовать над звездами", который является лозунгом украинской разведки.

Напомним, что Национальный банк Украины ввел в обращение новую монету. Она называется "Военная разведка Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов лично допрашивал пленных российских пилотов. Таким образом он получал много полезной информации для дальнейшего ведения боя с врагом.