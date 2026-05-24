'Все не остановишь': Игнат рассказал, как отработали F-16 во время отражения атаки РФ по Киеву

Российская массированная воздушная атака с применением около 90 ракет была частично отражена силами противовоздушной обороны Украины, в частности истребителями F-16. Однако имеющихся средств ПВО недостаточно для полного перехвата всех целей, особенно баллистических ракет.

Сейчас есть потребность в увеличении поставок ракет PAC-3 для систем Patriot. Об этом сообщает начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в телеэфире.

Во время отражения массированной российской атаки украинские силы ПВО работали на разных этапах полета ракет, применяя как наземные, так и воздушные средства поражения. Истребители F-16 показали эффективную работу во время перехвата воздушных целей, заходивших в зону поражения.

Он отметил, что враг применил широкий спектр вооружения, в частности десятки баллистических ракет типа "Искандер-М", а также ракеты, запущенные из комплексов С-400, "Циркон" и "Кинжал". Для противодействия таким угрозам критически необходимы системы Patriot с ракетами PAC-3, которые способны эффективно сбивать баллистические цели.

Несмотря на результативную работу украинской ПВО и авиации, полностью остановить столь массированную атаку пока невозможно из-за ограниченного количества средств перехвата и боеприпасов к ним.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что массированная атака на столицу началась в ночь на 24 мая. В Киеве прозвучала серия мощных взрывов. По предварительным данным, в течение двух минут первой волны атаки враг выпустил по городу не менее восьми ракет типа "Искандер".

