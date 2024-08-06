Все оккупанты отправлены в ад: бойцы спецподразделения 'Эней' показали зачистку поселка Северное на Донетчине. Видео

Бойцы Сил обороны Украины сообщили, что зачистили от российских войск населенный пункт Северное в Донецкой области, расположенный в пяти километрах от Торецка. В ходе зачистки позиции оккупантов были уничтожены.

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Операцию провели воины батальона специальных операций "Эней" объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" совместно со 138-м центром специального назначения ВСУ. Военные обнародовали видео освобождения Северного в понедельник, 5 августа.

Как говорится в сообщении бригады "Лють" мужественные защитники Украины делают то, что им нравится больше всего – освобождают наши земли.

"Бойцы зачистили улицы и дома. Все оккупанты отправлены в ад, где им самое место!" – отметили там.

Отметим, что в Институте изучения войны 4 августа отметили, что российские оккупационные войска предположительно совершили ряд наступательных операций в районе Торецка. Однако в ISW уточнили, что официального подтверждения изменений линии фронта и продвижения врага пока нет.

Российские "военкоры" заявили о продвижении армии государства-агрессора до километра к западу от юго-западной части Железного, расположенного юго-восточнее Торецка. Также утверждается, что российские войска вошли в административные границы Торецка, однако эти заявления остаются неподтвержденными

В течение 3-4 августа оккупанты продолжали наступательные действия в нескольких направлениях вокруг Торецка: к востоку от города, в районе Северного; к юго-востоку, около Железного; к югу, в окрестностях Нью-Йорка; к юго-западу, возле Пантелеймоновки.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники-саперы бригады "Месть" рассказали, как выполняют задачи в экстремальных условиях в Серебрянском лесу недалеко от Кременной в Луганской области. Бойцам, не имеющим права на ошибку, приходится работать просто "под носом" у врага.

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