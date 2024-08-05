Вплотную к врагу: пограничники-саперы показали, как в экстремальных условиях работают в Серебрянском лесу. Видео

Украинские пограничники-саперы бригады "Месть" рассказали, как выполняют задачи в экстремальных условиях в Серебрянском лесу недалеко от Кременной на Луганщине. Бойцам, которые не имеют права на ошибку, приходится работать просто "под носом" у врага.

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Соответствующее видео было опубликовано в YouTube-канале Луганского пограничного отряда. Задача воинов – выявить вражеские растяжки, мины и неразорвавшиеся снаряды, чтобы расчистить проход для пехоты. А также наоборот – заминировать потенциальные пути наступления оккупантов, чтобы усложнить их движение.

"Сложнее всего – это вернуть всех ребят с собой. Все это нужно контролировать, свои и их действия", – поделился начальник группы инженерной разведки с позывным "Макс".

"Работаем у них (оккупантов. – ред.) под носом. Свои-то за спиной стоят. А впереди уже враг", – отметил сапер-инструктор с позывным "Кинолог".

Наряду с саперами боевые задания на передовой выполняют собаки. Бойцы признают, что враг сильный, обладает мощным техническим обеспечением и недооценивать его нельзя.

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