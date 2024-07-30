Работают там, где невозможно вручную: в МВД показали работу хорватских и швейцарских машин разминирования. Видео

В подразделениях Государственной службы Украины по чрезвычайных ситуациях уже работают 44 машины механизированного разминирования. В основном это хорватские DOK-ING и GCS из Швейцарии.

Видео дня

Министр внутренних дел Игорь Клименко во вторник, 30 июля, на своем канале в Telegram поделился видео о разминировании Херсонщины. DOK-ING и GCS привлекаются также к работам в Харьковской, Донецкой, Николаевской областях.

"Они работают там, где невозможно разминирование вручную", – отметил глава МВД.

По его словам, разминирование вручную, без специальной техники, длилось бы в сотни раз дольше и с огромным риском для пиротехников.

30 июля на Донетчине в результате подрыва на снаряде во время разминирования была повреждена одна из таких машин. "Она уже доставлена ​​на ремонт, но самое главное то, что ни один спасатель при взрыве не пострадал", – подытожил Клименко.

Видео работы легкой роботизированной машины разминирования MV-4 в Херсонской области можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в Украине создали новые машины для разминирования – роботизированные агрегаты для скашивания густой растительности на заминированных полях. Их цена – от $5,5 тыс. до $19,5 тыс. за единицу.

– В июле для товаров для ремонта и производства машин механизированного разминирования отменили НДС и пошлины на ввоз.

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