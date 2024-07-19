'Косилки' для минных полей: в ВСУ опробовали новейшие машины для саперов. Фото

В Украине созданы новые машины для разминирования – роботизированные агрегаты для скашивания густой растительности на заминированных полях. Пока цена на представленные машины колеблется от $5,5 тыс. до $19,5 тыс. за единицу.

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Как сообщили в Минэкономики, разработчикам предложили создать дешевые в производстве роботизированные косилки, чтобы при подрыве такую машину можно было быстро заменить. В конце мая были представлены концепты будущих машин. И вот теперь, в рамках хакатона "Безопасное поле", созданные автоматы были испытаны.

Четыре команды представили разные проекты, от роботизированных тракторов до мультиплатформ. Во время испытаний на полигоне у каждой команды было определенное время на то, чтобы скосить отведенный участок.

Эксперты оценивали мощность, автономность, качество навигации и удаленного управления машин, способность преодолевать препятствия, высоту скашивания растительности.

В Минэкономики заявили, что после сертификации и запуска серийного производства такими косилками "вооружат" Госспецслужбу транспорта, Нацполицию и Нацгвардию.

"На деоккупированных территориях много заброшенных полей, заросших густой травой и кустарниками. И машины для скашивания травы в паре с группами разминирования смогут быстро их обследовать. Я рад видеть украинских разработчиков, которые предлагают довольно интересные решения для скашивания травы. Ждем их в нашем научно-исследовательском научном центре на сертификацию", – сказал заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, полковник Олег Шуварский.

Напомним, что ранее в Украине была принята Национальная стратегия противоминной деятельности, а к ней – Операционный план на ближайшие три года. В рамках указанных документов была унифицирована процедура сертификации операторов разминирования. Министерство заявило о закупке техники для разминирования, "в том числе у украинского производителя".

Кроме того, как сообщал OBOZ.UA, в стране освободят от налога на добавленную стоимость и пошлины на ввоз товаров для ремонта и производства машин механизированного разминирования. Такая техника крайне необходима Украине с учетом количества заминированных территорий.

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