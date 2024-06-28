Правительство одобрило Национальную стратегию противоминной деятельности: что она предполагает

Кабмин 28 июня принял Национальную стратегию противоминной деятельности на период до 2033 года. Дополнительно к Стратегии правительством принят Операционный план по ее выполнению на ближайшие три года.

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Как рассказали в Министерстве экономики, Операционный план определяет подробный перечень мероприятий на 2024-2026 годы. Такие планы будут приниматься каждые три года.

В общей сложности Стратегия имеет три цели. Это:

освобождение территорий от взрывоопасных предметов для их безопасного и продуктивного использования; снижение влияния взрывоопасных предметов на жизнь и здоровье населения; развитие системы управления противоменной деятельностью.

"Мы имеем перечень шагов и показателей, которые должны достичь, чтобы в десятилетней перспективе снизить влияние взрывоопасных предметов на жизнь людей и экономику Украины. Важно, что часть задач, прописанных в Стратегии, уже в работе", – сказала первая вице-премьер Юлия Свириденко.

По ее словам, уже работает программа компенсаций за разминирование с/х земель, унифицирована процедура сертификации операторов разминирования, и ведется закупка оборудования и техники для нужд гуманитарного разминирования, "в том числе у украинского производителя".

Отдельным заданием государства на ближайшие три года определено "усиление информирования людей о заминированных территориях и маркировке таких территорий", а также просветительские мероприятия о рисках, связанных со взрывоопасными предметами

Также планируется внедрение системы защиты лиц, пострадавших от мин и других ВОП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине освободят от НДС и пошлины на ввоз товары для ремонта и производства машин механизированного разминирования. Такая техника крайне необходима Украине с учетом количества заминированных территорий.

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