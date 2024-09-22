'Все окна вылетели': жительницы поврежденного ударом РФ дома в Харькове рассказали об атаке. Видео

Жители многоэтажки в Харькове, по которой армия РФ нанесла удар КАБом вечером в субботу, 21 сентября, были уже в кроватях на момент обстрела. Из-за мощного взрыва в их квартирах выбило окна и двери.

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Об этом пережившим удар харьковчане рассказали "Радио Свобода". По данным Харьковской ОВА, от удара КАБом потерпели разрушения жилые дома 16-ти и девяти этажей, повреждены еще семь домов, выбито более 1200 окон. Пострадал 21 человек, среди них трое детей.

"Я была дома, спала на диване тут рядом. Накрылась полностью одеялом и слышу – оно как бабахнет, такой взрыв. И смотрю – окна летят, стекло летит. Но я не встала. Если бы я в коридор встала... Вылетели те двери полностью .... Меня уже живой не было бы, это точно, сто процентов", – рассказала одна из жительниц многоэтажки.

Затем женщина позвала на помощь, поскольку в квартире выбило дверь.

"Позвала ребят. Я не могла выйти, дверь стояла так (поперек. –Ред.), а она тяжелая. Они мне помогли, и я все сделала. Они мне поставили дверь в коридор. У меня сердце колотилось "вот и до". У меня все окна вылетели. На кухне все накрылось. Хотя не на меня упало.

Некоторые жители уже спал в момент мощного прилета.

"Мы спали с парнем в нашей комнате. Это было в 11 часов ночи. Мы проснулись, быстро собрались... Очень много было пыли. Выбежали в чем были, в нижнем белье... Нам помогли соседи с вещами, поэтому что их часть не так сильно пострадала. И мы спустились вниз, потом уже приехали вспомогательные службы, они осматривали людей, помогали чем могли", – сказала девушка, которая жила в доме со своим парнем.

Ночевать им пришлось у ее подруги. А в воскресенье, 22 сентября, пара пришла к поврежденному зданию собирать вещи, чтобы переехать в другое жилье.

Из-за обстрела девушка с парнем получили ранения.

"У меня, возможно ожог (на лбу. – Ред.), или что-то ударило... Мы не знаем, это было очень спешно перевязно подручными средствами, есть и на руке ранения, и на ноге. Я была вся в крови , но в принципе все было хорошо. У парня тоже ранение, нужно тоже к врачу обратиться.

Больше всего, по словам девушки, пострадали два человека, их забрала скорая.

"Нам повезло, в принципе... Наибольший удар пришелся по кухне. Там полностью рама вылетела и стала в дверном проходе, но сама дверь на выход, их вырвало, но можно было пройти, мы прошли. А дверь в тамбур была целой", – вспоминает очевидица.

Как сообщал OBOZ.UA, поздно вечером в субботу в Харькове прогремели взрывы вследствие российской атаки КАБами. Было два прилета, в том числе по жилой многоэтажке в Шевченковском районе. Из дома эвакуировали 60 человек. Напротив горели четыре автомобиля, всего повреждено 21 авто.

Президент Владимир Зеленский, комментируя новый удар по Харькову, призвал партнеров усилить возможности Украины для защиты жизней людей и безопасности. По словам главы государства, Украине нужна полноценная дальнобойность.

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