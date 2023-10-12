'Все подобные игры всегда очень плохо заканчиваются': Буданов рассказал, что хотели устроить оккупанты на ЗАЭС

ккупанты хотели создать на Запорожской АЭС техногенную катастрофу. Российские террористы планировали устроить на оккупированной электростанции искусственную перегрузку системы и контролируемый выброс радиации.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде". Он назвал ситуацию на ЗАЭС все еще угрожающей, несмотря на то, что кризисный момент прошел.

"Ситуация все еще угрожающая, поскольку мы все должны помнить, что станция остается оккупированной. И в принципе ничего глобально там не изменилось. Единственное, что кризисный момент, слава Богу, мы прошли. Я не буду открывать вам данные, как и что для этого было сделано. Но мы его к тому времени прошли", – сказал Буданов.

Глава ГУР рассказал, что на самом деле российские оккупанты планировали сделать на ЗАЭС. По его словам, о подрыве электростанции речь не шла. Враг действовал хитрее и планировал устроить контролируемый выброс радиации.

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"Хотели искусственно создать техногенную катастрофу. Дело не в подрыве атомной станции в том смысле, как все понимают, что там бах – и разлетелась по сторонам радиация. Там гораздо интереснее они хотели сделать: искусственную перегрузку системы и контролируемый выброс радиации. То есть локализован за местом", – отметил он.

Буданов добавил, что подобные игры всегда очень плохо кончаются.

"По нашему пониманию это точно привело бы к реальной ядерной катастрофе", - сказал главный разведчик страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью Буданов оценил риск глобальной войны в мире и рассказал, какая битва ждет Украину осенью. По его словам, Россия осенью и зимой снова будет атаковать критическую инфраструктуру Украины и попытаться устроить блекаут. А события в мире могут говорить о том, что "мы достаточно быстро приближаемся к глобальной войне".

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