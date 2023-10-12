Буданов оценил риск глобальной войны в мире и рассказал, какая битва ждет Украину осенью-зимой

Россия осенью и зимой снова будет атаковать критическую инфраструктуру Украины и пытаться устроить блекаут. События в мире могут говорить о том, что "мы довольно быстро приближаемся к глобальной войне".

Соответствующие заявления прозвучали в новом интервью начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова. Видеоверсия разговора вышла на YouTube-канале "Украинской правды" 12 октября (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Генерал-лейтенант отметил, что в прошлом году россияне уже пытались устроить блекаут в Украине.

"Тогда он, слава богу, не удался. Но в их планах особых корректировок нет, поэтому они будут продолжать это делать и в этом сезоне. К сожалению, нас снова ждет битва за электроэнергию", – сделал предположение начальник ГУР МО.

Он подчеркнул: силы и средства у россиян есть, ведь в последнее время они наносили ракетные удары по нашей стране ограниченно.

Видео дня

"Некоторый запас враг восстановил. Этот запас не очень значителен, но достаточен для того, чтобы создать вполне реальные проблемы не только нашей энергетике, но и нефтегазовой сфере, промышленным предприятиям, военным объектам", – предупредил Буданов.

Он сказал, что Украине нужно гораздо больше ПВО, чем есть сейчас.

Журналист также спросил у руководителя военной разведки, стоим ли мы на пороге Третьей мировой войны. Буданов ответил, что это риторический вопрос, на который ответить не так просто.

"Это моя субъективная оценка: по совокупности географии мы видим несколько конфликтов, которые на первый взгляд кажутся региональными, кроме Украины, но все они связаны между собой одними и теми же странами, которые вовлечены в эти процессы. Так что я считаю, что все же мы довольно быстро приближаемся к глобальной войне", – высказал мнение Буданов.

Добавим: в этом же интервью глава ГУР МО не исключил, что в столице РФ Москве тоже могут быть временные блекауты.

Как писал OBOZREVATEL:

– Кирилл Буданов уверен, что в нападении палестинских террористов ХАМАС на Израиль присутствует российский след. Длительная эскалация может повлиять на военную помощь Украине.

– Буданов намекнул, что Силы обороны Украины продолжат операции, направленные на уничтожение Керченского моста. Ликвидация этого объекта – это только вопрос времени, сказал генерал-лейтенант.

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