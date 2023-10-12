Буданов рассказал, есть ли в атаке ХАМАС на Израиль 'российский след' и как эскалация может повлиять на Украину

В нападении палестинских террористов ХАМАС на Израиль присутствует российский след, а длительная эскалация может повлиять на военную помощь Украине. Конфликты, которые могут казаться региональными, в действительности связаны между собой одними и теми же странами, что может свидетельствовать об угрозе глобальной войны.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью. В частности, он подтвердил, что в истории с нападением на Израиль есть российский след (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Прежде всего, нам четко известно, что трофейное оружие из Украины все-таки передавалось россиянами группировке ХАМАС. В основном это пехотное вооружение. Есть некоторая информация о том, что что-то заходило в Хезболлу, но пока достоверно нам это неизвестно", – сказал Буданов.

Кроме того, руководитель ГУР отметил, что на видео из соцсетей можно увидеть "совершенно, скажем так, естественную для нашего региона и совершенно неестественную для Ближнего Востока тактику, когда использовались FPV-дроны против бронетехники".

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"Это ноу-хау все-таки нашей войны. Никто другой, как люди, прошедшие наш театр военных действий, не могли такого делать. Поскольку там не было нас, значит, это были россияне", – подытожил Буданов.

Кроме того, есть еще два интересных факта, указал начальник украинской военной разведки. Первый: чуть больше, чем за неделю до начала нападения на Израиль на территории соседнего Ливана официально заработала российская станция "Спутник" на арабском языке, которая вещает "в абсолютно пропагандистском стиле с явными российскими нарративами".

Во-вторых, 24 сентября космический аппарат РФ, способный вести радиоэлектронную разведку и перехват спутниковых сигналов, был перемещен на геостационарную орбиту Израиля.

"Напомню, что в период с 22 по 24 сентября был официальный визит российской военной делегации в Иран. Нам известно, что было несколько, скажем так, пожеланий с иранской стороны. Одно из них касалось расширения возможностей разведывательной информации. Теперь понятно, какую именно разведывательную информацию начали россияне предоставлять всем заинтересованным сторонам. Отмечаю, что здесь не один Иран, а все заинтересованные стороны", – подчеркнул Буданов.

Вопрос о том, как поступят Ливан, Иран и Египет в случае полного взятия под контроль Израилем сектора Газа, начальник ГУР назвал "максимально сложным".

"То, что, по нашему мнению, будет происходить, это более или менее стремительный заход сил обороны Израиля в сектор Газа, наведение порядка и, как обычно они делают, такой же стремительный выход оттуда. Но организация Хезболла, которая находится в основном в Ливане, и определенные части Корпуса стражей Исламской революции из Ирана прямо заявили, что в случае начала захода вооруженных сил Израиля в сектор Газа они начнут свои наземные операции с северной и северо-восточной части. Имеется в виду с территории Ливана и территории Сирии", – рассказал Буданов.

Он отметил, что по Сирии перемещается очень большое количество разнородных подразделений ближе к границе с Израилем.

"Хезболла вся мобилизована сейчас, все так же подтягиваются к границе. Несколько дней назад был визит высших представителей Корпуса стражей Исламской революции в Хезболлу в Ливан. Вполне понятно, что их подразделения также будут участвовать в этом", – спрогнозировал Буданов.

По мнению руководителя ГУР, если конфликт вокруг Израиля будет продолжаться недолго, Украине не стоит волноваться.

"Мое субъективное мнение: если конфликт будет ограничен по времени, до нескольких недель, то в принципе не о чем волноваться. Но если ситуация затянется, вполне понятно, что будут определенные проблемы с тем, что не только в Украину нужно будет поставлять вооружение и боеприпасы", – объяснил Буданов.

Он добавил, что за совокупностью нескольких нынешних противостояний на самом деле стоят одни и те же страны, что может означать угрозу глобальной войны:

"Это моя субъективная оценка: по совокупности географии мы видим несколько конфликтов, которые на первый взгляд кажутся региональными, кроме Украины, но они все связаны между собой одними и теми же странами, которые вовлечены в эти процессы. Поэтому да, я считаю, что все-таки мы достаточно быстро приближаемся к глобальной войне".

Как сообщал OBOZ.UA:

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