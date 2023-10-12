"Мы выбились из графика": Буданов сделал заявление о сроках войны в Украине и прокомментировал возможность блекаутов в Москве

Силы обороны Украины в войне против российских оккупантов выбились из графика. При этом Москва чувствует последствия развязанной ею полномасштабной агрессии, и не исключено, что в столице РФ будут временные блекауты.

Соответствующие заявления сделал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. Новое интервью он дал "Украинской правде" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналист отметил: ранее глава ГУР МО предполагал, что шансы закончить войну есть уже в 2023 году. Он спросил у генерал-лейтенанта, что пошло не так.

"Есть объективные и субъективные причины – все в комплексе. Но, извините, большинство объяснений этого составляет государственную тайну, и это просто не для публичного обсуждения. Со временем это все станет ясно", – ответил Буданов.

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Когда его попросили уточнить, как сильно мы отстаем от графика, начальник ГУР объяснил, что мы выбились из него, а не отстаем. Это разные вещи.

"То есть все пошло вообще наперекосяк?" – спросил журналист. "Не все пошло наперекосяк. Давайте без уточнения и разъяснения этого всего – мы выбились из графика, пусть каждый сделает свой вывод", – сказал Буданов.

На вопрос, можно ли ждать отключений света в Москве зимой, он ответил: "Временных, может быть".

Как отметил разведчик, это закономерный процесс: если совершать "какие-нибудь некрасивые шаги", рано или поздно это к тебе вернется.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Кирилл Буданов сообщил, что представители украинской разведки трижды предпринимали попытки освободить временно оккупированный город Энергодар, где находится Запорожская АЭС. Эти операции завершились неудачей.

– Буданов заявил, что, несмотря на подготовку к войне против Украины, в России были сомнения, будет ли она и действительно ли там так "ждут" оккупантов.

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