ГУР трижды пыталось деоккупировать Энергодар и ЗАЭС: Буданов признался, что помешало

Представители украинской развелки трижды предпринимала попытки освободить временно оккупированный город Энергодар. Однако, к сожалению, эти операции завершились неудачей.

Об этом сообщил глава ГУР Кирилл Буданов. В августе 2022 года спецназовцы ГУР совершили операцию, пересекая Каховское водохранилище в районе Энергодара на лодках, которое в то время еще было полноводным.

Командир особого подразделения ГУР Шаман, участвовавший в операции, рассказал, что их целью было создание на левом берегу плацдарма, пригодного для дальнейшего освобождения города и прилегающей к нему ЗАЭС.

На момент проведения операции ГУР, оккупанты имели намерение подключить Запорожскую атомную электростанцию к своей энергосистеме. Если бы им это удалось, Кремль мог бы обеспечить временно оккупированный Юг Украины и Крым электроэнергией. Это могло бы помочь Москве укрепить свою позицию в регионе и повлиять на ситуацию в украинском конфликте.

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Несколько десятков бойцов ГУР двигались на гражданских быстроходных лодках – тогда у них еще не было специальных военных плавсредств. Опыта проведения таких операций у спецназовцев военной разведки тоже не было.

Во время первой операции бойцы высадились возле Энергодара, но не смогли закрепиться. По мнению командира подразделения Шамана, им не хватило артиллерийской поддержки. Пробыв на левом берегу Днепра полдня, спецназовцы вынужденно отступили под давлением превосходящих сил противника.

Для ребят психологически было сложно. Ведь ты ночью плывешь по волнам, вода затапливает лодки, ее нужно вычерпывать, пересаживаться на другие плавсредства – и все это происходит под огнем противника, – заметил Шаман.

Однако ГУР не оставляло попыток освобождения Энергодара и ЗАЭС. Бойцы еще дважды пытались высадиться на левом берегу Днепра. В последней из этих попыток принимали участие несколько сот человек, одним из которых был Вадим Попик, командир Иностранного легиона.

Он вспоминает, что в этих акциях принимали участие даже бойцы из других стран. В частности, новозеландцы, которые имели необходимый опыт, могли долго находиться в воде и выполнять задачи.

С каждой операцией бойцы ГУР набирались опыта, однако и оккупанты становились все более подготовленными. В момент третьей десантной высадки захватчики подвели к самому берегу тяжелую военную технику, в том числе танки. Поэтому украинским спецназовцам снова не удалось закрепиться и они отступили.

Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что успеху трех энергодарских операций помешали как управленческие, так и исполнительные недостатки.

Однако сверхзадачу спецназовцы выполнили – россияне так и не решились подключить ЗАЭС к своей энергосистеме. Правда, привели к этому не только действия бойцов, но и работа тайной агентуры ГУР.

Также энергодарская операция сыграла еще одну роль: она дала практические навыки всем – от командного состава до бойцов – как действовать на воде. Этот опыт очень хорошо сейчас применяется и используется. Например, во время высадки в Крыму, – заявил Буданов.

В будущем, опыт и наработки из речных операций ГУР в самом деле были успешно применены в других высадках. Например, 8 августа 2023 года на левом берегу Херсонской области бойцы спецподразделения ГУР провели операцию, где они заманили в засаду и захватили в плен одного из опытных командиров российской разведки по имени Юрий Томов.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов анонсировал очередные поводы для огорчений российского диктатора Владимира Путина. В частности, речь идет о Крымском мосте, строительство которого было личной амбицией фюрера из Кремля, уже не раз полыхавшего синим пламенем.

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